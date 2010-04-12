АО "Укрзализныця" планирует проиндексировать тарифы на грузовые перевозки с 1 февраля 2019 года на 16,6%.



Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.



"Тариф будет индексироваться автоматически и более того, не раз в год а ежеквартально на небольшие показатели изменения. С одной стороны, это дает прогнозируемость для "Укрзализныци" относительно того, какие средства мы будем получать в долгосрочной перспективе. С другой стороны это позволяет частным операторам, частным клиентам понимать какой будет тарифная политика "Укрзализныци" не в следующие три месяца или полгода, а на много лет вперед в соответствии с макроэкономическими показателями", - пояснил он.



Согласно презентации "Укрзализныци", обнародованной в ходе Инфраструктурного дня, первый этап индексации планируется с 1 февраля 2019 года на 16,6%, далее шаг индексации составит по 2,5% с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября 2019 года.