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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69256926692769286929>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:40

  pesikot написав:
  Starikan написав:
  swodnix написав:26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше.
А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага).

Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного", 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.

В моём депрессивном селе заходил в обед в одно из отделений "не так давно национализированного", банкомат работал, гривну никто не выносил, очередь была к терминалам - оплата коммуналки. Как для обеденного времени, народу было немного.
Неподалёку было отделение Райффа с конями, к банкоматам очередей не наблюдалось.
В супермаркетах массовых закупок круп-макарон-спичек-соли-консервов-сахара не наблюдалось. Как-то так


"Устаканится" "наличка", придет штиль и на безнал. На более высоком, чем до ВП уровне. Это естественно и об этом предупреждали. Тенденция на снижение волатильности на наличном рынке во вторник прорезалась. Думаю, дождемся и на межбанке. Там пока рулит Казначейство, нарастившее порции компенсации НДС и напоминающее нам всем, что "гривня всему голова". Особенно, когда ее много. :roll:

Раз уж влез со своим алтыном в диалог, хотелось бы поблагодарить коллег-форумчан за исключительно высокий уровень деловитости и минимум постороннего на валютной ветке в эти непростые для валютного рынка дни.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:44

Re: Валютный рынок в контексте

  rils33 написав:, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000


ДУЖЕ цікаво! вперше почув таку версію
а на який час іде дропдаун до 3К?

питаюсь, бо сам раз зняв 20К із зеленого, але потім жодного разу не вдавалось
чи вірно думаю - якщо прийти зранку в відділення і першим зайти в АТМ ПБ - буде 20ка? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:00

greenozon

Будет, у меня в окружности 1км более 10 банкоматов привата, если пишет такое ограничение, иду в другой ) проблем нету, 20к каждые 3 часа с 1 карты
Время не засекал
rils33
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

Чтоб снять разово двадцатку, банкомат должен быть заряжен 500-ками в достаточном количестве. Как минимум.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

... товариство, а не простіше замовити на відділення "крупну" суму і наступного дня спокійно забрати в касі, а не швендяти по морозі по банкоматах?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:14

  Borr написав:Tolevas А меня Альфа, за 5 лет перый раз подвел. Хотел с карты снять в кассе банка 25000грн., сказали лимит только 10000грн. Если больше то по записи через 3 дня. На той неделе снимал без ограничений.

Всё правильно делают , панику надо гасить в самом начале как и пожар в самом начале горения , а то потом нужны совсем другие усилия и объёмы воды .
п.с. зачем вам сегодня срочно понадобились 25 тонн нала ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:20

  ЛАД написав:Тем временем евро/долл.1,1294


Буквально в пятницу этот курс живо интересовал, но события на внутреннем рынке напрочь затмили эту тему. А тем временем Credit Suisse прогнозирует 1,20 на 2019-й год. Но прогнозы то такое...
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:23

  Vadim V написав:
  Borr написав:Tolevas А меня Альфа, за 5 лет перый раз подвел. Хотел с карты снять в кассе банка 25000грн., сказали лимит только 10000грн. Если больше то по записи через 3 дня. На той неделе снимал без ограничений.

Всё правильно делают , панику надо гасить в самом начале как и пожар в самом начале горения , а то потом нужны совсем другие усилия и объёмы воды .
п.с. зачем вам сегодня срочно понадобились 25 тонн нала ?


Может телефон купить, например? Какая разница зачем?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:25

... можливо, це не про нашу економіку)))

Потопаюча економіка намацала дно, пострибала-пострибала на ньому і вляглася, тому що все одно плавати не вміла.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:25

Re: Валютный рынок в контексте

qreaton написав:
Faceless написав:
  freeze написав:[quote="4510284:zzzzzz"]ВТБ БАНК УСЬЕ ))) ОТМУЧИЛСЯ.

ВЕЧЕРОМ ВВЕЛИ ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ И ПРИЗНАЛИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫМ


Не надо быть Кашпировским, чтобы предположить, что в последний путь в следующем году уйдут и все оставшиеся банки с российскими корнями.

Точнее с корнями в российских госах. Вроде остались только ПИБ и Сбер
Аллу загонят? Чем им крыть? Если вдруг выносить будут без разбора?

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk[/quote]С чего бы у Альфы вообще были проблемы. У банка все отлично, акционеры - не госы в РФ, и вообще не резиденции РФ. Да и не тут это обсуждать
Faceless
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