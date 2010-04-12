swodnix написав:26-25-24 грн за 1 доллар. Гадайте и дальше. А тем временем по информации из достоверных источников - в нетак давно национализированом - клиенты выносят как банкоматы так и кассы(в которых была бумага).
Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного", 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.
В моём депрессивном селе заходил в обед в одно из отделений "не так давно национализированного", банкомат работал, гривну никто не выносил, очередь была к терминалам - оплата коммуналки. Как для обеденного времени, народу было немного. Неподалёку было отделение Райффа с конями, к банкоматам очередей не наблюдалось. В супермаркетах массовых закупок круп-макарон-спичек-соли-консервов-сахара не наблюдалось. Как-то так
"Устаканится" "наличка", придет штиль и на безнал. На более высоком, чем до ВП уровне. Это естественно и об этом предупреждали. Тенденция на снижение волатильности на наличном рынке во вторник прорезалась. Думаю, дождемся и на межбанке. Там пока рулит Казначейство, нарастившее порции компенсации НДС и напоминающее нам всем, что "гривня всему голова". Особенно, когда ее много.
Раз уж влез со своим алтыном в диалог, хотелось бы поблагодарить коллег-форумчан за исключительно высокий уровень деловитости и минимум постороннего на валютной ветке в эти непростые для валютного рынка дни.
Borr написав:Tolevas А меня Альфа, за 5 лет перый раз подвел. Хотел с карты снять в кассе банка 25000грн., сказали лимит только 10000грн. Если больше то по записи через 3 дня. На той неделе снимал без ограничений.
Всё правильно делают , панику надо гасить в самом начале как и пожар в самом начале горения , а то потом нужны совсем другие усилия и объёмы воды . п.с. зачем вам сегодня срочно понадобились 25 тонн нала ?
Borr написав:Tolevas А меня Альфа, за 5 лет перый раз подвел. Хотел с карты снять в кассе банка 25000грн., сказали лимит только 10000грн. Если больше то по записи через 3 дня. На той неделе снимал без ограничений.
Всё правильно делают , панику надо гасить в самом начале как и пожар в самом начале горения , а то потом нужны совсем другие усилия и объёмы воды . п.с. зачем вам сегодня срочно понадобились 25 тонн нала ?
Может телефон купить, например? Какая разница зачем?