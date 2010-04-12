Харьков опт 28,50 - 28,70 - еще уже, почти нормальный спред
Это там, где не ставят ночью "праздничные курсы".
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:36
Харьков опт 28,50 - 28,70 - еще уже, почти нормальный спред
Это там, где не ставят ночью "праздничные курсы".
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:40
"Устаканится" "наличка", придет штиль и на безнал. На более высоком, чем до ВП уровне. Это естественно и об этом предупреждали. Тенденция на снижение волатильности на наличном рынке во вторник прорезалась. Думаю, дождемся и на межбанке. Там пока рулит Казначейство, нарастившее порции компенсации НДС и напоминающее нам всем, что "гривня всему голова". Особенно, когда ее много.
Раз уж влез со своим алтыном в диалог, хотелось бы поблагодарить коллег-форумчан за исключительно высокий уровень деловитости и минимум постороннего на валютной ветке в эти непростые для валютного рынка дни.
US
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:44
Re: Валютный рынок в контексте
ДУЖЕ цікаво! вперше почув таку версію
а на який час іде дропдаун до 3К?
питаюсь, бо сам раз зняв 20К із зеленого, але потім жодного разу не вдавалось
чи вірно думаю - якщо прийти зранку в відділення і першим зайти в АТМ ПБ - буде 20ка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:00
greenozon
Будет, у меня в окружности 1км более 10 банкоматов привата, если пишет такое ограничение, иду в другой ) проблем нету, 20к каждые 3 часа с 1 карты
Время не засекал
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
Чтоб снять разово двадцатку, банкомат должен быть заряжен 500-ками в достаточном количестве. Как минимум.
Только не юля
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:13
Re: Валютный рынок в контексте
... товариство, а не простіше замовити на відділення "крупну" суму і наступного дня спокійно забрати в касі, а не швендяти по морозі по банкоматах?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:14
Всё правильно делают , панику надо гасить в самом начале как и пожар в самом начале горения , а то потом нужны совсем другие усилия и объёмы воды .
п.с. зачем вам сегодня срочно понадобились 25 тонн нала ?
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:20
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:23
Может телефон купить, например? Какая разница зачем?
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:25
... можливо, це не про нашу економіку)))
Потопаюча економіка намацала дно, пострибала-пострибала на ньому і вляглася, тому що все одно плавати не вміла.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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