Додано: Вів 27 лис, 2018 21:32

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в понедельник Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в понедельник относительно доллара 10,26 коп., на торгах вторника упал на 20,69 коп., оказавшись на уровне 28,1053 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 27-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 20,31 коп., составил 28,0973 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 27 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,88/27,91 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ выросла в цене, составив 28,07/28,15, а спустя 5 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,10/28,14 UAH/USD. Уже около 10.44 пара доллар-гривня на межбанке упала к 28,07/28,11 UAH/USD



Основными драйверами роста стала эскалация напряженности между Киевом и Москвой в Керчь-Еникальском проливе, повлекшая за собой введение Украиной военного положения, а также заметное расширение гривневой ликвидности, на которое указал рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 57 706,3 млн. грн. к отметке 59 008,9 млн. грн. Источник роста – изрядная порция компенсации НДС Казначейством общим объемом до 6,0 млрд. грн. (26-го 3,5 млрд. и во вторник 2,5 млрд. грн.)

Стимулировали «бычий» тренд «зеленого» безнала запредельные цены наличного рынка.



В свою очередь, остановка роста курса СКВ на вышеупомянутой отметке – «продукт» очень раннего появления на рынке регулятора с троекратной долларовой интервенцией с платформы Matching общим объемом до $40,0-50,0 млн. по цене в диапазоне 28,05-28,15 UAH/USD.



В дальнейшем рынок безналичного «американца», которого «призвала к порядку» Институтская, «поскучнел», и до полудня котировки СКВ не покидали район 28,07-09/28,10-13 UAH/USD, сопровождаясь равновесной торговлей. В значительной степени этой «скукой» безналичный доллар обязан верным «вассалам» регулятора Укрэксимбанку и Укргазбанку, которые «помогали» НБУ, несколько позже продав до $40,0 млн.



Вероятно, основная масса сделок состоялась на межбанке до обеда, поскольку главные «действующие лица» ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА с 13.10 покинули рынок, оставив его на «попечении» спекулянтов. Это индицировалось заметным падением ликвидности сделок, а также возобновлением с указанно часа роста курса доллара. Вначале, по состоянию на 14.10 до 28,10/28,13, а спустя час уже на опустевшем рынке к цифре 28,11/28,14 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,115/28,145 UAH/USD финишировала вторничная сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА .



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1053 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,14% с 28,0672 UAH/USD до 28,1053 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 27 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 27 ноября, пролонгировав «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, способствовали росту курса доллара на межбанке изрядно подорожавшая СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 27 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на старте торгов наблюдался очень агрессивный спрос на доллар на росте напряженности и расширении гривневой ликвидности.



Во-вторых, заметно выросла гривневая ликвидность, давая возможность игрокам приобретать СКВ.



В-третьих, в сессии активно принимал участие долларовыми интервенциями регулятор, продав до $50,0 млн., а также пара «казенных» банков, «вливших» на рынок до $40 млн.



В-четвертых, значительная часть времени (с 10.30 до 13.10 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Судя по всему, наличный рынок, вернувшись после обеда с запредельных еще на открытия цен к более деловитому настроению, на которое указывает повсеместное, во всех системных центах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) сужение спреда в котировках наиболее популярной пары «в степях Украины» доллар-гривня, начал осваивать новые, приподнявшиеся после введения военного положения (ВП) в приграничных с Россией областях, уровни действующих цен. В этом нет ничего удивительного, и «бычья» реакция на ВП вполне закономерна, о ней, к слову, предупреждало руководство НБУ и «младшие коллеги» регулятора.



Кроме того, сохранение «приподнятости» действующих на наличный доллар цен поддерживается пролонгацией «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала. В значительной степени по тем же причинам.



Определенным прогрессом на наличном рынке в этот вторник, полагаю, стало возвращение котировок доллара и евро «с небес» на грешную землю. Что, вероятно, может распространиться и на восходящий пока еще тренд безналичного «американца».



В течение вторника наличный «неформальный» доллар терял в цене. Для этого было несколько причин.



Во-первых, довольно ранняя троекратная долларовая интервенция регулятора, на которую НБУ не поскупился, «залив» от $40,0 млн., дала понять спекулянтам на межбанке и на наличном рынке, что Институтская полна решимости «одерживать» курс безналичного «американца», не считаясь с затратами. Это настроение транслировалось клиентами наличного рынка, являясь при этом «руководством к действиям». Все было просто: клиенты отказывались приобретать доллар по запредельной цене, вынудив недобросовестных дилеров «налички» снижать цены оферов, вослед за которым вниз пошли и курсы «приема» валюты. Подобная динамика дала старт двусторонней торговле в паре доллар-гривня, «градус» которой поддерживался перманентным снижением действующих цен вплоть до 15.00 Киева, когда будто по сигналу, клиенты «неформального» наличного рынка резко активизировали покупки СКВ, остановив откат и даже обеспечив незначительный «отскок» курса «американца». Можно усмотреть в этом реакцию на возобновившийся с 14.00 Киева «порционный» рост цен безналичного доллара, хотя, скорее всего, идет естественный процесс «обживания» наличным долларом нового, более высокого уровня.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 30,0-80,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова, изрядно завысивший действующие цена на старте торгов), офера понизились на 40,0-125,0 коп. (лидерство в коррекции сохранил за собой Харьков, по вышеупомянутой причине).



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» упали на 10,0-30,0 коп., позиция «предложение» потеряла 25,0-50,0 коп.



За исключением Запорожья, рынки остальных вышеперечисленных городов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня. Запорожские валютчики, вероятно, не ожидали агрессивного клиентского спроса, стартовавшего с 15.00 Киева, и не сумели ему противостоять, завершив торги 27-го с «перекосом» в сторону бидов. Это стоило местному рынку потерь в ликвидности.



Представители остальных рынков, за исключением Киева и Днепра, доложили о повторении ликвидностью показателей предыдущей сессии.



В столице, несмотря на сбалансированность тамошнего рынка, обороты немного понизились. В свою очередь равновесие спроса и оферов на рынке Днепра обеспечило тамошнему рынку некоторое повышение оборотов.



В контексте очередной попытки использовать курсовые хроники наличного «неформального» рынка в качестве «прогноза» на ближайшую сессию валютного межбанка, заметим, что объективность и в значительной степени «ценовой реализм» наличного рынка дает основание для их использования в процессе прогнозирования сюжета в «зеленом» секторе межбанка в эту среду. Полагаю, безналичный доллар, вернувшись выше концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, имеет неплохие шансы закрепиться, отыграв «обещанное» регулятором и менеджментом коммерческих банков повышение безналичной пары доллар-гривня в ответ на введение военного положения в ряде областей страны. Гарантировать остановку средневзвешенного курса безналичного «американца» на достигнутой во вторник отметки нельзя. Это, между прочим, исключает предфинишное «зеленое» низколиквидное ралли 27 ноября, являясь своеобразным анонсом на следующие торги. Но, представляется, рассчитывать на заметное замедление «бычьего» тренда в ближайшее время вполне можно.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 27 ноября в общих чертах отражает картину вторника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 27 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,45/28,75 UAH/USD, евро – 32,10/32,60 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса на доллар и евро из-за утреннего «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, спровоцировавшего долларовые интервенции НБУ.



Тем не менее, реальные сделки (клиентские покупки, в частности), стартовали лишь после того, как дилеры Днепра понизили офера доллара до 29,00 UAH/USD. Почти синхронно начался и клиентский принос, поскольку курс позиции «спрос» также был понижен, и клиенты, «сдающие валюту», опасались потерять на курсе.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра вследствие установившегося равновесия покупок и продаж появилась возможность сузить спред в паре доллар-гривня. Причем, из-за активизировавшегося после 15.00 Киева клиентского спроса, позицию «спрос» пришлось заметно приподнять, опередив символическое снижение оферов.



По итогам дня на рынке Днепра сохранилось установившееся с полудня равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня, благодаря которому обороты немного выросли – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 27 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 25,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 25,0 коп., офера стали ниже на 45,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,45/28,75 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 27-го в условиях доминирования клиентского спроса, вызванного ранним «бычьим» трендом на рынке «зеленого» безнала и тревогами клиентов ожидавших ограничений после введения военного положения в стране вследствие провокаций ФСБ РФ в Керчь-Еникальском проливе.



Однако оптовиком Днепра ожидал сюрприз: клиенты отказывались приобретать серьезные партии СКВ по цене выше 29,00 UAH/USD, буквально «заставив» оптовики понизить офера до указанного уровня, вослед за которыми вниз ушли и биды. Это мероприятие вначале дало старт клиентским покупкам «американца», а затем начался клиентский «принос». Эта часть игроков наличного рынка начала беспокоиться, из-за рисков потерять на курсе на ставшем «медвежьим» рынке.



Откат до полудня в оптовом сегменте сопровождался выравниванием рынка в баланс.



Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж оптовых партий валюты.



В дальнейшем, после обеда, у оптовиков Днепра вследствие установившегося равновесия покупок и продаж появилась возможность сузить спред в паре доллар-гривня. При этом появившийся после 15.00 довольно заметный клиентский спрос вынудил отреагировать «неформалов» днепровского опта – им довелось приподнять позицию «спрос», не трогая, по сути, оферов.



По итогам дня на рынке Днепра сохранилось установившееся с полудня равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня, благодаря которому обороты немного выросли – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 27 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 25,0 коп., офера потеряли столько же.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 25,0 коп., офера стали ниже на 45,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 27 ноября уровнями 32,10/32,60 UAH/EUR, констатировав в течение вторника снижение бидов на 10,0 коп., на фоне падения оферов на 40,0 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре понизились на 25,0 коп., офера обвалились на 65,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 27-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 27-го практически перестал интересовать клиентов.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Ситуацию для евро усугубило изрядное падение пары евро-доллар, случившееся в два приема на европейской сессии рынка forex, в течение которого евро упал с $1,1342 к отметке $1,1277 по состоянию на 19.20 Киева.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1342 к $1,1288, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 54 пункта.



Полагаю, наши дилеры, заметно понизившие обе позиции наличного евро, учли эту потерю, а заодно сделали это «за компанию» с теряющим в цене наличным долларом.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 27 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1328 пара евро-доллар довольно медленно росла в цене, сумев отметиться около 08.00 Киева на внутридневном максимуме – с $1,1342.



Вскоре стартовали европейские торги, выросшая волатильность которых не сумела затенить двухэтапную коррекцию пары. Вначале к 10.45 евро упал до $1,1305, а после неудачной попытки отскока, около 17.00 пара обвалилась ниже концептуальнозначимой отметки $1,1300 – до $1,1277.

В дальнейшем пара евро-доллар предприняла попытку «реабилитационного» ралли, которая исчерпала касанием уровня $1,1298 около 21.17 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара растет к евро из-за увеличения спроса на более надежную американскую валюту после новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно перспектив торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.



По состоянию на 12.15 Киева курс евро к доллару опускался до $1,1315 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1328 за евро.



Доллар к иене при этом был на уровне прошлого закрытия в ¥113,59 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,15%, до 97,22 пункта.



Участники торгов обратили внимание на заявления Трампа о перспективах торговых отношений США и Китая.

В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%.

Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов в год, если новый договор с Китаем не будет заключен. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.



Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели. Последние комментарии отражают типичную переговорную стратегию Трампа, которая заключается в том, чтобы оказать максимальное давление на другую сторону. При этом сохраняется надежда на заключение перемирия на встрече G20 позже на этой неделе.



Курс пары фунт-доллар по состоянию на 16.10 упал с отметки $1,2818 до $1,2733.

Пара евро-фунт выросла с уровня £0,8840 до £0,8886.



Давление на курс фунта оказывают, как технические факторы, так и опасения того, что достигнутое премьер-министром Великобритании Мэй соглашение по Brexit не будет принято парламентом страны.



Курс пары евро-доллар установился в пределах $1,1304-1,1342. Пара доллар-иена стабильна в диапазоне ¥113,40-113,65.



Активность на рынке форекс относительно невысока. Участники рынка ожидают результатов встречи президентов США и Китая, на которой будут обсуждаться разногласия в торговой политике.



Вице-премьер правительства Китая Лю заявил 27-го, что экономика страны находится на пути к тому, что достигнуть запланированных темпов роста в размере +6,5% за год. Лю отметил, что успешное развитие экономики зависит от большей открытости, взаимный доступ к рынкам крайне важен.



Представитель ФРС США Кларида заявил, что процесс постепенного повышения уровня основных процентных ставок необходимо продолжать.



Во вторник, в 21.30 Киева ожидаются выступления представителей ФРС США Бостика, Эванса и Джорджа.



Доллар вечером вторника растет на сообщениях об эскалации торговой войны, поскольку валюта США рассматривается инвесторами как защитный актив. Доллар вырос против евро и иены на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп может повысить пошлины на импорт автомобилей уже на следующей неделе после встречи G-20.



Пара евро-доллар теряет 0,3% падая ниже $1,1300, обновив минимум сессии на $1,1291 по состоянию на 18.33 Киева. Это самый низкий уровень евро с 15 ноября. Пара частично поддерживается опционами около $1,1300.



Евро не помогает информация о том, что Италия готова пойти на уступки в вопросах проекта бюджета. Ранее сообщалась, что Рим может предусмотреть дефицит бюджета на уровне 2,0% от ВВП, а не 2,4%, которые возмутили Брюссель. Если Италия не пойдет на уступки, стране грозят штрафы.



Пара доллар-иена растет на 0,1%, находясь сейчас вблизи максимума сессии ¥113,73; сопротивление наблюдается на пике 8 октября ¥113,94.



Американские акции пытаются изо всех сил расти, несмотря на усилившуюся напряженность между США и Китаем. Инвесторы также отреагировали на комментарии официального представителя Федеральной резервной системы Ричарда Клариды.



Казначейские облигации снижаются. Акции технологический компаний привели к снижению широкого индекса S&P 500 после того, как президент Дональд Трамп пригрозил Китаю повышением тарифов — всего за несколько дней до встречи со своим коллегой Си Цзиньпином.



Бумаги Apple снижаются, находясь во власти «медвежьего» рынка, поскольку Трамп предложил взимать пошлины с компьютеров и мобильных телефонов, произведенных американской компанией на китайских предприятиях. 10-летняя доходность облигаций Казначейства растет после того, как вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил о дальнейшем постепенном повышении ставок. Доллар вырос в реакции на эти комментарии.



Итак, оглядывая в недалекое прошлое, заметим что каждый новый максимум пары с сентября все ниже и ниже, а до минимума года от 13 ноября в районе отметки $1,1215 рукой подать, менее 100 пунктов. Это расстояние пара евро-доллар может преодолеть за два торговых дня. И в случае пробоя вниз отметки $1,12 перспектива снижения под $1,10 станет весьма реальной. А на других рынках тогда все будет происходить и далее по сценарию 2014 года, то есть общий рост доллара и общее сворачивание аппетитов к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,10/32,60 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное снижение бидов на 10,0 коп. на фоне падения на 40,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника по обеим позициям.



Торги рублем 27 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового рубля не изменились, офера подскочили на 120 пунктов. Как признались наши валютчики, они намеренно подняли офера рубля на фоне низкого уровня бидов, чтоб их не беспокоили адепты 2деревянной» валюты.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 27 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», немного повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся на 15,0 коп. с закрытия понедельника спросу и упавшему на 65,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 27 ноября по спросу не изменились, подскочив на 120 пунктов по предложению.



На вторничных торгах безналичным «американцем» его цена вполне закономерно приподнялась. «Бычий» тренд СКВ затормозили три долларовые интервенции регулятора, который дав понять, что не допустит «несправедливых» перекосов и «злоупотреблений» спекулянтов, вернул безналичную пару доллар-гривня в деловое русло. Затем свою лепту в остановку роста внесли два системных казенных банка, продав толику СКВ.



На этом фоне очень динамично начал падать энтузиазм «зеленых быков» наличного рынка, причем вместе с намеками регулятора на рынке безнала, к впечатляющей коррекции цен наличный доллар подтолкнуло нежелание клиентов «налички» приобретать «американца» по запредельным ценам. Понизив по этой причине офера, а вместе с ними и биды котировок наличного доллара, дилеры-«неформалы» открыли шлюз двусторонней торговли: клиенты охотно приобретали СКВ по дисконтным ценам, с другой стороны, опасаясь дальнейшей просадки курса, вторая часть клиентуры «понесла сдавать валюту», не желая «потерять на курсе».



Остается повторить свою сентенцию из предыдущего обзора об очень замедленной эволюции отечественного обывателя, легко поддающегося панике и скупающего при первых признаках «неприятностей» «старый надежный» доллар втридорога. Воистину страна непуганых карибу.



На ближайших торгах межбанка вероятно резкое замедление «бычьего» тренда. Как по причине адаптации рынка к селективному военному положению, так и из-за выросшего к среде притока экспортной выручки.



Кроме того, мы уверены, что посредством «обратной связи» с наличным рынком, где уже произошел динамичный разворот к «медвежьему» тренду, рынок «зеленого» безнала будет иметь неплохие шансы на ситуативную стабилизацию, которая, однако, вскоре сменится возвращением на рынок «зеленых быков» из-за очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами, который в условиях военного положения, обещает быть «нескучным».



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