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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6926692769286929

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53

  Vadim V написав:
  Tolevas написав:Может телефон купить, например? Какая разница зачем?

Да уже наверное в генделыках есть терминалы не то шо в магазинах торгующих гаджетами :?
п.с. ты же сам на днях трындел шо везде рассчитываешся картой ,кроме хурмы на рынке :mrgreen: , переобулся ?


Озлобленный ты какой-то. Тролль, одно слово. У человека может быть выбор - или купить белый в магазине за 30 тыс. или серый в Интернет магазине за 20 тыс. Во втором случае самое выгодное - положить нал на карту продавца, а не перечислять с кредитной карты, где будут потери. И на "Новой почте" за доставку с той же "Розетки" налом выгоднее платить. Да мало ли что. 25 тыс - не та сума, которую вообще стоит обсуждать.
Тем более что интересоваться зачем человеку нужны были деньги - вообще нездоровое любопытство и моветон.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01

  Tolevas написав: И на "Новой почте" за доставку с той же "Розетки" налом выгоднее платить.

:shock: :( :? Ты не из за поребрика ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.


Лично меня такое всегда смущает...

Опять Геркулесы сбрасывают непотрибный...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

Товасик почти заменил безвременно ушедшего в теплые края Переса...
И на том пасиба.
дарий
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