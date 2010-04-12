Tolevas написав:Может телефон купить, например? Какая разница зачем?
Да уже наверное в генделыках есть терминалы не то шо в магазинах торгующих гаджетами п.с. ты же сам на днях трындел шо везде рассчитываешся картой ,кроме хурмы на рынке , переобулся ?
Озлобленный ты какой-то. Тролль, одно слово. У человека может быть выбор - или купить белый в магазине за 30 тыс. или серый в Интернет магазине за 20 тыс. Во втором случае самое выгодное - положить нал на карту продавца, а не перечислять с кредитной карты, где будут потери. И на "Новой почте" за доставку с той же "Розетки" налом выгоднее платить. Да мало ли что. 25 тыс - не та сума, которую вообще стоит обсуждать. Тем более что интересоваться зачем человеку нужны были деньги - вообще нездоровое любопытство и моветон.
Tolevas написав:Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.