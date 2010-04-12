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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 692769286929693069316932>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01

  Tolevas написав: И на "Новой почте" за доставку с той же "Розетки" налом выгоднее платить.

:shock: :( :? Ты не из за поребрика ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.


Лично меня такое всегда смущает...

Опять Геркулесы сбрасывают непотрибный...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

Товасик почти заменил безвременно ушедшего в теплые края Переса...
И на том пасиба.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:05

Re: Валютный рынок в контексте

Вадика, как обычно, поребриком колбасит. То таке...
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:09

  дарий написав:Вадика, как обычно, поребриком колбасит. То таке...
Не ну а какой вменяемый украинец может написать такое палево ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:12

  Vadim V написав:
  Tolevas написав: И на "Новой почте" за доставку с той же "Розетки" налом выгоднее платить.

:shock: :( :? Ты не из за поребрика ?


"Из-за" пишется через черточку. Это раз. Типун тебе на язык. Харьков в Украине и, надеюсь, в ней всегда и будет. Это два. В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три.
Правда это или нет, желания проверять не было, платил налом.
"Злой человек не может быть счастливым, ибо оставаясь наедине с собой, он остается наедине со злодеем." (Эммануил Кант). Это четыре.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 27 лис, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:13

  Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!

У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ? :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:15

  pesikot написав:
  Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!

У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ? :)

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Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:17

  ihorkyiv написав:Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10

Шикарная фраза,даже добавить нечего,боюсь даже спросить когда этот коммунизм настанет)))

Наличку будут выносить,по сотке\штуке менять на скв,всё достаточно быстро устаканится и опять понесут сдавать,но уже дешевле,ничего не поменялось под луной,все те же стаи косолапых гоняют.
Да и ВП шикарное,если посмеют дальше,а куда собственно дальше,или не было Крыма и прочего с прицепчиком,то уже тогда,со всей строгостью и принципиальностью,по всей мощи разберёмся....ну кому это надо,баллов перед 31.03. набрать?
Ну кто не понял что сделали за эти 5 лет и что хотели сделать,ну кому этот кордебалет надо был,ну проглотили как всегда,зачем взывали ко всему миру,зачем опять позорились и гавкали как шавки из-за угла?
Не понимаю к чему это было представление без абсолютно никаких последствий,но что под вечер отросли,говорит о том,что в банках шаром покати,не могут залить рынок смешными пару десятками лямов у.е. в масштабах страны.Другая сторона медали,что гривна сейчас засушена до предела и расти просто некуда,не благодаря,а вопреки,действительно расти просто не на чем.
Так что понервничали грндепошники,порадовались валютодержатели,а на выходе боевая ничья без особых движений на кварталы :lol:
п.с. ребята не трогайте оксаночку,ну пусть пестрит окуительными историями,вы что первый раз её видите,зачем отсвечивать и плодить этот бред???
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 27 лис, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18

  user412 написав:
  pesikot написав:У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ? :)

Депутати?


А депрессивное село носит название Конча-Заспа :)
Tolevas
 
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