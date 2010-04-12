Додано: Вів 27 лис, 2018 22:17

ihorkyiv написав: Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10 Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10

Шикарная фраза,даже добавить нечего,боюсь даже спросить когда этот коммунизм настанет)))Наличку будут выносить,по сотке\штуке менять на скв,всё достаточно быстро устаканится и опять понесут сдавать,но уже дешевле,ничего не поменялось под луной,все те же стаи косолапых гоняют.Да и ВП шикарное,если посмеют дальше,а куда собственно дальше,или не было Крыма и прочего с прицепчиком,то уже тогда,со всей строгостью и принципиальностью,по всей мощи разберёмся....ну кому это надо,баллов перед 31.03. набрать?Ну кто не понял что сделали за эти 5 лет и что хотели сделать,ну кому этот кордебалет надо был,ну проглотили как всегда,зачем взывали ко всему миру,зачем опять позорились и гавкали как шавки из-за угла?Не понимаю к чему это было представление без абсолютно никаких последствий,но что под вечер отросли,говорит о том,что в банках шаром покати,не могут залить рынок смешными пару десятками лямов у.е. в масштабах страны.Другая сторона медали,что гривна сейчас засушена до предела и расти просто некуда,не благодаря,а вопреки,действительно расти просто не на чем.Так что понервничали грндепошники,порадовались валютодержатели,а на выходе боевая ничья без особых движений на кварталып.с. ребята не трогайте оксаночку,ну пусть пестрит окуительными историями,вы что первый раз её видите,зачем отсвечивать и плодить этот бред???