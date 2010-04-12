Ты не из за поребрика ?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:01
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:04
Re: Валютный рынок в контексте
Товасик почти заменил безвременно ушедшего в теплые края Переса...
И на том пасиба.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:05
Re: Валютный рынок в контексте
Вадика, как обычно, поребриком колбасит. То таке...
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:09
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:12
"Из-за" пишется через черточку. Это раз. Типун тебе на язык. Харьков в Украине и, надеюсь, в ней всегда и будет. Это два. В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три.
Правда это или нет, желания проверять не было, платил налом.
"Злой человек не может быть счастливым, ибо оставаясь наедине с собой, он остается наедине со злодеем." (Эммануил Кант). Это четыре.
Востаннє редагувалось Tolevas в Вів 27 лис, 2018 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:13
У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:15
Депутати?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:17
Шикарная фраза,даже добавить нечего,боюсь даже спросить когда этот коммунизм настанет)))
Наличку будут выносить,по сотке\штуке менять на скв,всё достаточно быстро устаканится и опять понесут сдавать,но уже дешевле,ничего не поменялось под луной,все те же стаи косолапых гоняют.
Да и ВП шикарное,если посмеют дальше,а куда собственно дальше,или не было Крыма и прочего с прицепчиком,то уже тогда,со всей строгостью и принципиальностью,по всей мощи разберёмся....ну кому это надо,баллов перед 31.03. набрать?
Ну кто не понял что сделали за эти 5 лет и что хотели сделать,ну кому этот кордебалет надо был,ну проглотили как всегда,зачем взывали ко всему миру,зачем опять позорились и гавкали как шавки из-за угла?
Не понимаю к чему это было представление без абсолютно никаких последствий,но что под вечер отросли,говорит о том,что в банках шаром покати,не могут залить рынок смешными пару десятками лямов у.е. в масштабах страны.Другая сторона медали,что гривна сейчас засушена до предела и расти просто некуда,не благодаря,а вопреки,действительно расти просто не на чем.
Так что понервничали грндепошники,порадовались валютодержатели,а на выходе боевая ничья без особых движений на кварталы
п.с. ребята не трогайте оксаночку,ну пусть пестрит окуительными историями,вы что первый раз её видите,зачем отсвечивать и плодить этот бред???
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 27 лис, 2018 22:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18
|