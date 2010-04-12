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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18
user412 написав:
Депутати?
Не старайтесь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18
pesikot написав: Долярчик написав:
Потопаюча економіка намацала дно, пострибала-пострибала на ньому і вляглася, тому що все одно плавати не вміла.
Вам лучше пойти выбирать плитку в новострой. А то "праздный ум - пристанище дьявола"
Поддержу Песа...
Как то, Бакс теряет свой оптимизм...
То ли становится старше, то ли бизнес, то ли политика...
Стовпчики, новострой, теща и т.д. надеюсь, не сильно влияют...
Кстати, как там
«На Западном фронте без перемен» (нем. Im Westen nichts Neues — «На Западе без перемен») — роман Эриха Марии Ремарка, вышедший в 1929.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:20
Tolevas написав:
В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три. Правда это или нет,
Не злой , не нравиться когда брешут в наглую и не краснеют .
Какой номер отделения ? ща перезвоню на горячую линию ,проверю твою грамматику , учитель узкого языка
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Vadim V
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:20
pesikot написав:
У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ?
Траву надо менять!
Периодически...
Востаннє редагувалось дарий
в Вів 27 лис, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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дарий
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21
дарий написав:
Стовпчики, новострой, теща
и т.д. надеюсь, не сильно влияют...
Прожить в тесноте долгие годы, еще и с тещей, тут далеко не всякая психика выдержит.
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21
Tolevas написав:
А депрессивное село носит название Конча-Заспа
Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23
Vadim V написав: Tolevas написав:
В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три. Правда это или нет,
Не злой , не нравиться когда брешут в наглую и не краснеют .
Какой номер отделения ? ща перезвоню на горячую линию ,проверю твою грамматику , учитель узкого языка
18-е. Нет, ты точно какой-то озлобленный. Может Холява тебе что посоветует, ну там таблетки какие...
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23
Tolevas
От меня Баксу уважуха.
Человек всегда пишет прямо, что думает...
теперь, это уже, мабуть, почти подвиг...
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дарий
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:24
дарий
Вам виднее по траве, но я не употребляю.
Но вопрос всё тот же.
Читаю форум "народ разъехался", еду каждое утро на работу "откуда столько народу"
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Вів 27 лис, 2018 22:24
pesikot написав: Tolevas написав:
А депрессивное село носит название Конча-Заспа
Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто,
из-за которых образовались тянучки в моем селе ?
Сотрудники форум.финансе.юа
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Vadim V
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