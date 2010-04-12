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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69286929693069316932>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18

  user412 написав:Депутати?

Не старайтесь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:18

  pesikot написав:
  Долярчик написав:Потопаюча економіка намацала дно, пострибала-пострибала на ньому і вляглася, тому що все одно плавати не вміла.

Вам лучше пойти выбирать плитку в новострой. А то "праздный ум - пристанище дьявола"


Поддержу Песа...

Как то, Бакс теряет свой оптимизм... :(

То ли становится старше, то ли бизнес, то ли политика...

Стовпчики, новострой, теща и т.д. надеюсь, не сильно влияют...
:oops:

Кстати, как там

«На Западном фронте без перемен» (нем. Im Westen nichts Neues — «На Западе без перемен») — роман Эриха Марии Ремарка, вышедший в 1929.
:roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:20

  Tolevas написав: В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три.
Правда это или нет,

Не злой , не нравиться когда брешут в наглую и не краснеют .
Какой номер отделения ? ща перезвоню на горячую линию ,проверю твою грамматику , учитель узкого языка :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:20

Re: Валютный рынок в контексте

  pesikot написав:У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ?


Траву надо менять!

Периодически... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 лис, 2018 22:21, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21

  дарий написав:Стовпчики, новострой, теща и т.д. надеюсь, не сильно влияют...


Прожить в тесноте долгие годы, еще и с тещей, тут далеко не всякая психика выдержит.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:21

  Tolevas написав:А депрессивное село носит название Конча-Заспа :)

Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная :)
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ? :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23

  Vadim V написав:
  Tolevas написав: В большом отделении "Новой почты" в Харькове вообще долго не было терминала, а потом они постоянно утверждали, что при оплате картой стоимости товара будут взиматься проценты (особенность самой "Новой почты"). Это три.
Правда это или нет,

Не злой , не нравиться когда брешут в наглую и не краснеют .
Какой номер отделения ? ща перезвоню на горячую линию ,проверю твою грамматику , учитель узкого языка :mrgreen:


18-е. Нет, ты точно какой-то озлобленный. Может Холява тебе что посоветует, ну там таблетки какие...
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:23

Tolevas
От меня Баксу уважуха.

Человек всегда пишет прямо, что думает...

теперь, это уже, мабуть, почти подвиг... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:24

дарий
Вам виднее по траве, но я не употребляю.
Но вопрос всё тот же.
Читаю форум "народ разъехался", еду каждое утро на работу "откуда столько народу" :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:24

  pesikot написав:
  Tolevas написав:А депрессивное село носит название Конча-Заспа :)

Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная :)
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ? :)

Сотрудники форум.финансе.юа
Vadim V
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