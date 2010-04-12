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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6929693069316932>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:26

  pesikot написав:
  Tolevas написав:А депрессивное село носит название Конча-Заспа :)

Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная :)
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ? :)


Вы сейчас с кем разговаривали? С Лукашенко?
И чего это вдруг я должен знать про ваше село.
Я за вами не слежу, более того, плохо представляю, кто вы вообще.
А ответ на ваш вопрос простой - евроблахеры же.
А ну-ка вдруг лишние пару миллионов машин.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:31

  дарий написав:Tolevas
От меня Баксу уважуха.

Человек всегда пишет прямо, что думает...

теперь, это уже, мабуть, почти подвиг... :mrgreen:


это да, особенно учитывая количество местных троллей
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:38

Re: Валютный рынок в контексте

Не столько троллей, скоко зашоренных разной инфо... :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:43

Re: Валютный рынок в контексте

pesikot написав:дарий
Вам виднее по траве, но я не употребляю.
Но вопрос всё тот же.
Читаю форум "народ разъехался", еду каждое утро на работу "откуда столько народу" :)


На самом деле вам уже многие говорили, чтобы вы меньше баловались препаратами, тогда и ответы на многие вопросы найдутся сами собой.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:43

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра до обеда пройдем небольшой откат наверх.
Затем - 28.30 в среднем стопарнемся...

Бог даст, до Рождества новых стрелялок не будет... :oops:

А там, большим дядькам виднее... :D
Востаннє редагувалось дарий в Вів 27 лис, 2018 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:46

  Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!


Рассказывай это кому угодно, а вот Либо не надо.
Он всегда погуляет и возвращается...
Эти мысли у тебя от комплекса неполноценности. Пусти Дуньку в Европу...
Но ты держись. Привыкнешь, попустит и будешь смотреть на вещи трезво.


ЗЫ Вчера обещал отчет по МВФ, но сегодня туда не попал. Проторчал в Мировом банке. Вы наверно уже слышали, что Банк пообещал Украине $750 млн. в декабре.
Как и общал, отчет из столовки, банковской. Завтра буду работать и стоять на довольствии в МВФ. Тоже отчитаюсь.
8) 8) 8)


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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс! :)
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:58

  дарий написав:Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс! :)

чеки с китайской забегаловки эмигранта балабола которого давно пора бы уже забанить...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:02

bamper
Ответ - ни в коем случае!
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:03

Re: Валютный рынок в контексте

Учитесь оптимизму...
дарий
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