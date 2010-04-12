Tolevas написав:А депрессивное село носит название Конча-Заспа
Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу. Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ?
Вы сейчас с кем разговаривали? С Лукашенко? И чего это вдруг я должен знать про ваше село. Я за вами не слежу, более того, плохо представляю, кто вы вообще. А ответ на ваш вопрос простой - евроблахеры же. А ну-ка вдруг лишние пару миллионов машин.
Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!
Рассказывай это кому угодно, а вот Либо не надо. Он всегда погуляет и возвращается... Эти мысли у тебя от комплекса неполноценности. Пусти Дуньку в Европу... Но ты держись. Привыкнешь, попустит и будешь смотреть на вещи трезво.
ЗЫ Вчера обещал отчет по МВФ, но сегодня туда не попал. Проторчал в Мировом банке. Вы наверно уже слышали, что Банк пообещал Украине $750 млн. в декабре. Как и общал, отчет из столовки, банковской. Завтра буду работать и стоять на довольствии в МВФ. Тоже отчитаюсь.