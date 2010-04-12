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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6929693069316932

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:04

  дарий написав:Учитесь оптимизму...

у балабола?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:05

  дарий написав:Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс! :)


Несу вам только правду и добрые вести.
Обречен с вами вместе на успех и жир. :oops:
Скоро.

ЗЫ Комендантский час - это драйв и адреналин. Будет что вспомнить. Ходил в комендантский час к любимой на бд или за водкой, прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...
:lol: :lol: :lol:
Скоро буду у вас.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:09

  bamper написав:
  дарий написав:Учитесь оптимизму...

у балабола?


Оценивать просто...(сам такой).

Вещать прикольно куда трудней.... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:16

  bamper написав:
  дарий написав:Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс! :)

чеки с китайской забегаловки эмигранта балабола которого давно пора бы уже забанить...


Проверь из какой это забегаловки. Сделай запрос. Меня тут уже проверяли и не так. 8)
В какую организацию я пока еще не вхож, так это в НАСА.
Допуск туда в силу особых формальностей смогу оформить только через пару лет. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:24

дарий
  Libo написав:...прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...

злоупотребляющих алкашей раньше принудительно лечили.
теперь нельзя.
вот и приходится читать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:33

  Libo написав:Как и общал, отчет из столовки, банковской.


хм, а зачем телятину рыбой закусывать? мусье знает толк в извращениях :)
Tolevas
 
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