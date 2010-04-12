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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:04
дарий написав:
Учитесь оптимизму...
у балабола?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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bamper
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:05
дарий написав:
Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс!
Несу вам только правду и добрые вести.
Обречен с вами вместе на успех и жир.
Скоро.
ЗЫ Комендантский час - это драйв и адреналин. Будет что вспомнить. Ходил в комендантский час к любимой на бд или за водкой, прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...
Скоро буду у вас.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:09
bamper написав: дарий написав:
Учитесь оптимизму...
у балабола?
Оценивать просто...(сам такой).
Вещать прикольно куда трудней....
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:16
bamper написав: дарий написав:
Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс!
чеки с китайской забегаловки эмигранта балабола которого давно пора бы уже забанить...
Проверь из какой это забегаловки. Сделай запрос. Меня тут уже проверяли и не так.
В какую организацию я пока еще не вхож, так это в НАСА.
Допуск туда в силу особых формальностей смогу оформить только через пару лет.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:24
дарий
Libo написав:
...прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...
злоупотребляющих алкашей раньше принудительно лечили.
теперь нельзя.
вот и приходится читать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:33
Libo написав:
Как и общал, отчет из столовки, банковской.
хм, а зачем телятину рыбой закусывать? мусье знает толк в извращениях
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