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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лис, 2018 23:04
дарий написав:
Учитесь оптимизму...
у балабола?
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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bamper
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:05
дарий написав:
Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс!
Несу вам только правду и добрые вести.
Обречен с вами вместе на успех и жир.
Скоро.
ЗЫ Комендантский час - это драйв и адреналин. Будет что вспомнить. Ходил в комендантский час к любимой на бд или за водкой, прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...
Скоро буду у вас.
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Libo
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:09
bamper написав: дарий написав:
Учитесь оптимизму...
у балабола?
Оценивать просто...(сам такой).
Вещать прикольно куда трудней....
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дарий
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:16
bamper написав: дарий написав:
Обожаю ЛИБО!
Причем - честно.
Плюс!
чеки с китайской забегаловки эмигранта балабола которого давно пора бы уже забанить...
Проверь из какой это забегаловки. Сделай запрос. Меня тут уже проверяли и не так.
В какую организацию я пока еще не вхож, так это в НАСА.
Допуск туда в силу особых формальностей смогу оформить только через пару лет.
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Libo
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:24
дарий
Libo написав:
...прорываясь и вступая в перестрелки с комендатурой ...
злоупотребляющих алкашей раньше принудительно лечили.
теперь нельзя.
вот и приходится читать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:33
Libo написав:
Как и общал, отчет из столовки, банковской.
хм, а зачем телятину рыбой закусывать? мусье знает толк в извращениях
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Tolevas
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:46
Tolevas написав: Libo написав:
Как и общал, отчет из столовки, банковской.
хм, а зачем телятину рыбой закусывать? мусье знает толк в извращениях
Привык.
В Западной Африке есть такое национальное блюдо, называется потейтоу гринз:
миска риса, сверху курятина, тушенная с телячьей шкурой и маслами, с сушенной рыбой, всё с подливкой, а сверху тушенная зеленая картофельная ботва ... И всё это с ядренным перчиком ...
Всё тушится вместе в одном чане ... И мясо, и курятина, и рыба ...
Вот так мы и жили.
А что делать?
Когда хавать хочется.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 23:54
Vadim V написав: Starikan написав:Сегодня заходил в отделение "не так давно национализированного"
, 3 его банкомата + ПУМБовский + Агриколевский работали, гривна была, очередей не видел.
Ни в одном отделении бегемота не было и нету банкоматов других банков,
по крайней мере в Днепре .
Объясню подробнее: перед входом в ТЦ, где расположено отделение, стоят два приватовских, пумб и агриколь (все банкоматы доисторические). Еще один приватовский банкомат/терминал + 2 обычных терминала стоят в вестибюле ТЦ перед входом в само отделение (где стоят еще 3 терминала).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:09
pesikot написав: Qwerty написав:
Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!
У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ?
Я бы спросил иначе: чем они занимаются и каков их статус там?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:10
Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Вы что еще не привыкли к тактике загонял? Она всегда одинаковая) Кричат везде, что "растем!!!", в надежде, что олени поведутся и таки сделают этот самый рост)) Я уже давно с улыбкой воспринимаю подобные визги от зебро-кабанчиков
Tolevas написав: Alex2006 написав:
Вот это похвально, а то потом всякие Зебры будут писать якобы "успел слиться по 29.50!", хотя сам напаривал конкурентам на слив не сливаться ранее 31)))
сливаться по цифрам глупость, тем более на кратковременных загонах, когда пик пару часов, а потом стремительно вниз. Сами-то слились? Ведь такого вкусного курса этой зимой может уже и не быть.
Нет, и я планировал слить всего лишь 1к из заготовленных 5к на эту зиму. Я операции провожу только в банках по причинам, написанным у меня в подписи, а там курсы были не особо привлекательные. Если бы было 29 на прием - слил бы 1-2к. А так, подожду еще)
ЛАД написав:
К вопросу о ...
Смолий вроде требовал от банков побеспокоиться о заправке гривней банкоматов.
Вопрос решается очень просто. Самый государственный из наших госов. Хотел сегодня снять 1000 налички. На экране - "вы хотите снять 50, 100, 200?" И всё!
Ну снял я бешеную сумму в 200 грн и пошёл себе. Повторять ради 1000 грн операцию 5 раз как-то не захотел.
Это просто особенность банкомата Ощада, так было всегда. Чтобы снять сумму больше, нужно зайти "другие операции" - "снятие наличных", и там можно указать любую сумму до 2-х тысяч за 1 операцию. Специально ли так сделали или просто не продумали - не знаю, но так уже давно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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