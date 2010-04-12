Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев
Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??
Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006 "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи
Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень? Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях. Точнее на их отсутствие или малую эффективность. И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.
tea написав:Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну. При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати.
Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! . Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!
Згоден,що не захочуть повертатись,якщо є робоче місце. А якщо робочого місця внаслідок кризи не стане і працевлаштуватись на інше не вийде?
Tolevas написав:Alex2006 "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи
Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень? Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях. Точнее на их отсутствие или малую эффективность. И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.
Так я и не рассчитываю на какой-то успех в тех валютных операциях. Я так, чисто ради интереса решил попробовать на небольшой сумме) Как я уже писал ранее, для того, чтобы прибыль от этого за месяц была хотя бы как 1/4 моего основного дохода, надо рисковать большими суммами, и зачем? Я уже давно выбрал для себя тактику грн депо, так спокойнее и всегда в плюсе) А если бы пытался заработать на валютных качелях и даже если бы более менее успешно - все равно по сравнению с грн депо разница была бы настолько копеечной, что не стоит потраченного времени. А, опять таки, если сравнивать с основным доходом - то это и вовсе будут крохи. Не говоря уже о рисках.
Tolevas написав:
Alex2006 написав:Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29
нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции.
Курсы провинции и загонные виртуальные курсы не в счет) Я ориентируюсь на столицу и реальные продажи с нормальной ликвидностью
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.