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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6930693169326933 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 945 1. Нет сбережений в валюте 10% 94 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 603 Всього голосів : 945 Додано: Сер 28 лис, 2018 00:19 ihorkyiv написав: rils33 написав: swodnix



Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться

Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ?? Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??

Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29 Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29 Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3338 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 00:22 Alex2006

"Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи



Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?

Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.

Точнее на их отсутствие или малую эффективность.

И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты. Tolevas Повідомлень: 921 З нами з: 06.03.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 00:24 Alex2006 написав: Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29 Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29



нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции. нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции. Tolevas Повідомлень: 921 З нами з: 06.03.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 00:25 Qwerty написав: tea написав: Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну.

При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати. Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну.При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати.

Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі!

. Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі! Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати,може лише людина, яка жодного разу не була в Європі!. Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!

Згоден,що не захочуть повертатись,якщо є робоче місце.

А якщо робочого місця внаслідок кризи не стане і працевлаштуватись на інше не вийде? Згоден,що не захочуть повертатись,якщо є робоче місце.А якщо робочого місця внаслідок кризи не стане і працевлаштуватись на інше не вийде? tea Повідомлень: 16048 З нами з: 15.11.08 Подякував: 422 раз. Подякували: 2083 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 лис, 2018 01:01 Tolevas написав: Alex2006

"Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи



Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?

Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.

Точнее на их отсутствие или малую эффективность.

И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты. "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписиКак Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.Точнее на их отсутствие или малую эффективность.И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.

Так я и не рассчитываю на какой-то успех в тех валютных операциях. Я так, чисто ради интереса решил попробовать на небольшой сумме) Как я уже писал ранее, для того, чтобы прибыль от этого за месяц была хотя бы как 1/4 моего основного дохода, надо рисковать большими суммами, и зачем? Я уже давно выбрал для себя тактику грн депо, так спокойнее и всегда в плюсе) А если бы пытался заработать на валютных качелях и даже если бы более менее успешно - все равно по сравнению с грн депо разница была бы настолько копеечной, что не стоит потраченного времени. А, опять таки, если сравнивать с основным доходом - то это и вовсе будут крохи. Не говоря уже о рисках.



Tolevas написав: Alex2006 написав: Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29 Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29



нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции. нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции.

Курсы провинции и загонные виртуальные курсы не в счет) Я ориентируюсь на столицу и реальные продажи с нормальной ликвидностью Так я и не рассчитываю на какой-то успех в тех валютных операциях. Я так, чисто ради интереса решил попробовать на небольшой сумме) Как я уже писал ранее, для того, чтобы прибыль от этого за месяц была хотя бы как 1/4 моего основного дохода, надо рисковать большими суммами, и зачем? Я уже давно выбрал для себя тактику грн депо, так спокойнее и всегда в плюсе) А если бы пытался заработать на валютных качелях и даже если бы более менее успешно - все равно по сравнению с грн депо разница была бы настолько копеечной, что не стоит потраченного времени. А, опять таки, если сравнивать с основным доходом - то это и вовсе будут крохи. Не говоря уже о рисках.Курсы провинции и загонные виртуальные курсы не в счет) Я ориентируюсь на столицу и реальные продажи с нормальной ликвидностью Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3338 З нами з: 13.06.15 Подякував: 92 раз. Подякували: 442 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6930693169326933 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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