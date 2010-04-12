Додано: Сер 28 лис, 2018 01:01

Tolevas написав: Alex2006

"Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи



Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?

Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.

Точнее на их отсутствие или малую эффективность.

И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты. "Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписиКак Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.Точнее на их отсутствие или малую эффективность.И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.

Tolevas написав: Alex2006 написав: Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29 Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29



нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции. нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции.

Так я и не рассчитываю на какой-то успех в тех валютных операциях. Я так, чисто ради интереса решил попробовать на небольшой сумме) Как я уже писал ранее, для того, чтобы прибыль от этого за месяц была хотя бы как 1/4 моего основного дохода, надо рисковать большими суммами, и зачем? Я уже давно выбрал для себя тактику грн депо, так спокойнее и всегда в плюсе) А если бы пытался заработать на валютных качелях и даже если бы более менее успешно - все равно по сравнению с грн депо разница была бы настолько копеечной, что не стоит потраченного времени. А, опять таки, если сравнивать с основным доходом - то это и вовсе будут крохи. Не говоря уже о рисках.Курсы провинции и загонные виртуальные курсы не в счет) Я ориентируюсь на столицу и реальные продажи с нормальной ликвидностью