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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 00:22
Alex2006
"Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи
Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?
Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.
Точнее на их отсутствие или малую эффективность.
И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:24
Alex2006 написав:
Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29
нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 00:25
Qwerty написав: tea написав:
Як розвиваються світові кризи?На певному етапі проходить скорочення робочих місць "до кращих часів".Умовно,2 млн.поляків виїхали в Німеччину,Англію тощо,і працюють там.Настає криза і на тому заводі,де працює,умовно,20 тис.персоналу оголошують про скорочення на 20%.Кого будуть в першу чергу скорочувати - місцевих чи приїжджих?Звичайно,приїжджих,бо уряди країн при кризах піклуються про робочі місця для місцевих жителів.2 млн. поляків на час кризи повернуться в свою країну "до кращих часів".А значить українці в переважній більшості будуть повертатись в Україну.
При світовій кризі відтоку робочої сили не буде,нікуди буде їхати.
Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися
може лише людина, яка жодного разу не була в Європі!
. Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!
Згоден,що не захочуть повертатись,якщо є робоче місце.
А якщо робочого місця внаслідок кризи не стане і працевлаштуватись на інше не вийде?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:01
Tolevas написав:Alex2006
"Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели." - из Вашей подписи
Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли? Какими словами они его вспоминали днем - теплыми или не очень?
Ну это ладно. Отобьют на спреде. Но чураясь оптов, вы обречены на личный неуспех в валютных операциях.
Точнее на их отсутствие или малую эффективность.
И банки тоже очень охотно участвуют в валютных качелях, просто не так масштабно и оперативно, как опты.
Так я и не рассчитываю на какой-то успех в тех валютных операциях. Я так, чисто ради интереса решил попробовать на небольшой сумме) Как я уже писал ранее, для того, чтобы прибыль от этого за месяц была хотя бы как 1/4 моего основного дохода, надо рисковать большими суммами, и зачем? Я уже давно выбрал для себя тактику грн депо, так спокойнее и всегда в плюсе) А если бы пытался заработать на валютных качелях и даже если бы более менее успешно - все равно по сравнению с грн депо разница была бы настолько копеечной, что не стоит потраченного времени. А, опять таки, если сравнивать с основным доходом - то это и вовсе будут крохи. Не говоря уже о рисках.
Tolevas написав: Alex2006 написав:
Думаю, да. Можно констатировать, установлен новый рекорд стрижки главных оленей этого года - и это 29
нет, это далеко не 29. Вчера вечером и этой ночью и утром только прием был по 29,30, а продажа вечером была по 31,50. Это в Харькове. Но тут были фото и более веселых курсов в провинции.
Курсы провинции и загонные виртуальные курсы не в счет) Я ориентируюсь на столицу и реальные продажи с нормальной ликвидностью
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:20
rils33 написав:swodnix
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000
А чи не підкажете, якщо брати по 19500, не буде блокуватися?..
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:23
Долярчик написав:
... товариство, а не простіше замовити на відділення "крупну" суму і наступного дня спокійно забрати в касі, а не швендяти по морозі по банкоматах?
Друже, продавайте собі лісапеди.. Чи що там у вас.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 01:47
Народ доброї ночі. Який прогноз на крус... Є надія на зниження до скажімо 28,30... ?
Чи чекати подальшого росту ?
Родина в опасности!!!
суд по платежкам, ликпей, альфа + подборочка законов _http://depositfiles.com/files/lsjn2bqi3
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Додано: Сер 28 лис, 2018 02:11
Monya3 написав:
Народ доброї ночі. Який прогноз на крус... Є надія на зниження до скажімо 28,30... ?
Чи чекати подальшого росту ?
пойди в Таскомбанк и положи на сберегательный счет по 28.29 гривневый эквивалент
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Додано: Сер 28 лис, 2018 02:12
sryvkin написав:
А чи не підкажете, якщо брати по 19500, не буде блокуватися?..
не "по" а всего раз в 2 часа можно взять 20К. Даже если брать 20 раз подряд по 1 тыще то все равно чтоб снять 21 раз придется ждать 2 часа. Или идти в кассу.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 02:34
Tolevas написав:
Как Вы думаете, мой товарищ, сливший сегодня утром 10к менялам по 29,30 помог им или добавил им головной боли?
С чего ты решил, что менялы что-то потеряли? Паралельно у них могли быть клиенты, которые ждали приноса.
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