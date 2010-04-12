По результатам первых двух дней мы уже можем сделать предварительные выводы о том, что возникший “Керченский кризис” и последующий переход в гибридное военное положение – не возымеют никакого фундаментального влияния на экономический рост Украины в 2018/19 годах. Наблюдающаяся девальвация несет исключительно ажиотажный характер и не подкреплена какими-либо объективными факторами, поэтому, при грамотной реакции Национального банка, обменный курс в следующие 7-10 дней должен стабилизироваться и вернуться к предыдущим значениям.
По косвенным признакам, можно также сказать о том, что военное положение никоим образом не повлияло на стабильность банковской системы и уровень процентных ставок останется на снижающемся тренде. Что касается котировок украинских публичных компаний, то как котирующиеся на украинских биржах, так и на иностранных акции – в ближайшее время должны восстановиться после 3-5% падения, поскольку, как и в случае с обменным курсом, такое падение не имеет объективных экономических предпосылок.
Параллельно, международный опыт свидетельствует о том, что Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной и введённый формат гибридного положения не должен повлиять на объемы и сроки программы финансирования.
В то же время, блокада Азовского моря компенсируется дополнительной нагрузкой на железные дороги и последующий экспорт грузов через порты Черного моря. Учитывая последние поставки локомотивов от General Electric – для “Укрзалізниці” такая дополнительная нагрузка вполне реализуемая.
1) Валютный рынок.
Растущий спрос на наличную валюту со стороны населения сопровождается соответственным увеличением торгов на межбанковском валютном рынке. Курс продажи (ask) наличного доллара в обменниках по ряду областей уже вырос до 29-29,5 грн. /долл. При этом, курс по которому доллар можно купить в банках — не превышает отметки в 28,15-28,2 грн./долл., а средневзвешенный курс НБУ за это время вырос с 27,8 до всего 28,1 грн./долл. (+1,07%). К тому же, добавился несвязанный с данными событиями сезонный фактор – продажа НАК “Нефтегазом” валютной выручки в объеме свыше $250 млн.
Для менеджеров банков, что обладают достаточной ликвидностью, сложившаяся ситуация – хорошая возможность получить высокую прибыль покупая доллар на межбанковском валютном рынке и перепродавая валюту сетям обменников или частным физическим лицам – валютчикам.
Таким образом, ажиотажный спрос населения на валюту в следующие несколько дней, скорее всего, продолжит подкреплять объемы торгов и курс на межбанке. Однако, возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков — крайне ограничены. Так, несмотря на возникший ажиотажный спрос, инвестиционный ресурс для покупки валюты у домохозяйств отсутствует, а каждый приобретенный доллар – это отложенное максимум на несколько недель потребление, которое может быть обеспечено только обратной конвертацией в гривну.
Обменный курс наличного доллара по регионам Украины, прирост за последние 2 дня
Источник: Минфин
Важно напомнить, что начиная с 2015 года сальдо покупки наличной валюты населением продолжает сохранять отрицательное значение. То есть, для поддержания более высокого уровня жизни, чем могут обеспечить текущие доходы, домохозяйства использует ранее сформированные накопления; чистая покупка валюты населением в 2015-ом составила -$1,55 млрд., в 2016-ом -$2,5 млрд., в 2017-ом -$2,14 млрд., за 10 м. 2018 -$1,68 млрд.
Что касается банков, то они сейчас ограничены в возможностях выкупать валюту существующим нормативом открытой длинной валютной позиции в 5% от регулятивного капитала. Если отталкиваться от данных за 01.11.2018, то максимальная сумма, на которую банки могут увеличить свою валютную позицию составляет всего 2,5 млрд. грн. / $88,7 млн. Учитывая, что ни один из банков не сможет день в день реализовывать дополнительно приобретенную валюту на сети обменников — даже при пессимистическом сценарии объемы торгов на межбанке в данный период повышенного ажиотажного спроса не должны вырасти более чем на $40-50 млн. в день.
При среднедневном объеме торгов на межбанковском валютном рынке за предыдущую неделю в $268 млн. и ярко выраженной Национальным банком готовности поддерживать курс, валютные колебания должны прекратиться уже в течении 7-10 дней, после чего обменный курс вернется к предыдущему равновесному значению (до 28 грн.).
Непредсказуемый фактор курсообразования — вероятность спекулятивных атак на курс крупными банками в обход существующих нормативов. Поэтому, Национальный банк должен запретить участникам рынка, которые нарушают норматив открытой валютной позиции – наращивать такую до приведения ее к нормативам. По этому же принципу должны отсекаться заявки на покупку валюты на межбанке.
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев
Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??
Та не, эту грн, могу только неделю придержать и что то мне кажется, лучше сейчас купить чем в первых числах, когда будут дивиденды выводить, а вообще, пару недель назад, тут удивлялись, чего я тарюсь на все по 27.9, лучше бы подождал 27.5, как всё получилось, все увидели
sryvkin написав:
rils33 написав:swodnix
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000
А чи не підкажете, якщо брати по 19500, не буде блокуватися?..
честно, не проверял, как точно оно работает, бывало в банкомате 500 и 100, снял 19600, а 400 уже не дает с этой карты, а бывало в банкомате только 200, и легко снималось 8 8 4