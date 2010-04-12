По результатам первых двух дней мы уже можем сделать предварительные выводы о том, что возникший “Керченский кризис” и последующий переход в гибридное военное положение – не возымеют никакого фундаментального влияния на экономический рост Украины в 2018/19 годах. Наблюдающаяся девальвация несет исключительно ажиотажный характер и не подкреплена какими-либо объективными факторами, поэтому, при грамотной реакции Национального банка, обменный курс в следующие 7-10 дней должен стабилизироваться и вернуться к предыдущим значениям.По косвенным признакам, можно также сказать о том, что военное положение никоим образом не повлияло на стабильность банковской системы и уровень процентных ставок останется на снижающемся тренде. Что касается котировок украинских публичных компаний, то как котирующиеся на украинских биржах, так и на иностранных акции – в ближайшее время должны восстановиться после 3-5% падения, поскольку, как и в случае с обменным курсом, такое падение не имеет объективных экономических предпосылок.Параллельно, международный опыт свидетельствует о том, что Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной и введённый формат гибридного положения не должен повлиять на объемы и сроки программы финансирования.В то же время, блокада Азовского моря компенсируется дополнительной нагрузкой на железные дороги и последующий экспорт грузов через порты Черного моря. Учитывая последние поставки локомотивов от General Electric – для “Укрзалізниці” такая дополнительная нагрузка вполне реализуемая.Растущий спрос на наличную валюту со стороны населения сопровождается соответственным увеличением торгов на межбанковском валютном рынке. Курс продажи (ask) наличного доллара в обменниках по ряду областей уже вырос до 29-29,5 грн. /долл. При этом, курс по которому доллар можно купить в банках — не превышает отметки в 28,15-28,2 грн./долл., а средневзвешенный курс НБУ за это время вырос с 27,8 до всего 28,1 грн./долл. (+1,07%). К тому же, добавился несвязанный с данными событиями сезонный фактор – продажа НАК “Нефтегазом” валютной выручки в объеме свыше $250 млн.Для менеджеров банков, что обладают достаточной ликвидностью, сложившаяся ситуация – хорошая возможность получить высокую прибыль покупая доллар на межбанковском валютном рынке и перепродавая валюту сетям обменников или частным физическим лицам – валютчикам.Таким образом, ажиотажный спрос населения на валюту в следующие несколько дней, скорее всего, продолжит подкреплять объемы торгов и курс на межбанке. Однако, возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков — крайне ограничены. Так, несмотря на возникший ажиотажный спрос, инвестиционный ресурс для покупки валюты у домохозяйств отсутствует, а каждый приобретенный доллар – это отложенное максимум на несколько недель потребление, которое может быть обеспечено только обратной конвертацией в гривну.Обменный курс наличного доллара по регионам Украины, прирост за последние 2 дняИсточник: МинфинВажно напомнить, что начиная с 2015 года сальдо покупки наличной валюты населением продолжает сохранять отрицательное значение. То есть, для поддержания более высокого уровня жизни, чем могут обеспечить текущие доходы, домохозяйства использует ранее сформированные накопления; чистая покупка валюты населением в 2015-ом составила -$1,55 млрд., в 2016-ом -$2,5 млрд., в 2017-ом -$2,14 млрд., за 10 м. 2018 -$1,68 млрд.Что касается банков, то они сейчас ограничены в возможностях выкупать валюту существующим нормативом открытой длинной валютной позиции в 5% от регулятивного капитала. Если отталкиваться от данных за 01.11.2018, то максимальная сумма, на которую банки могут увеличить свою валютную позицию составляет всего 2,5 млрд. грн. / $88,7 млн. Учитывая, что ни один из банков не сможет день в день реализовывать дополнительно приобретенную валюту на сети обменников — даже при пессимистическом сценарии объемы торгов на межбанке в данный период повышенного ажиотажного спроса не должны вырасти более чем на $40-50 млн. в день.При среднедневном объеме торгов на межбанковском валютном рынке за предыдущую неделю в $268 млн. и ярко выраженной Национальным банком готовности поддерживать курс, валютные колебания должны прекратиться уже в течении 7-10 дней, после чего обменный курс вернется к предыдущему равновесному значению (до 28 грн.).Непредсказуемый фактор курсообразования — вероятность спекулятивных атак на курс крупными банками в обход существующих нормативов. Поэтому, Национальный банк должен запретить участникам рынка, которые нарушают норматив открытой валютной позиции – наращивать такую до приведения ее к нормативам. По этому же принципу должны отсекаться заявки на покупку валюты на межбанке.далее по