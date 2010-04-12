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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6932693369346935

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:47

  sryvkin написав:
  rils33 написав:swodnix
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000


А чи не підкажете, якщо брати по 19500, не буде блокуватися?..


честно, не проверял, как точно оно работает, бывало в банкомате 500 и 100, снял 19600, а 400 уже не дает с этой карты, а бывало в банкомате только 200, и легко снималось 8 8 4[/quote]

AO - пока межбанк не открылся...

Постоянно замечаю, что после снятия 20к за раз (500ками) со следующей карты снимать уже не дает, "рекомендует снять до 3000".
Может, кто подскажет, как правильно снимать, чтобы снять, к примеру, 40к с двух карт в одном банкомате. И желательно именно 500ками. МОжно в личку

фщЖ
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:48

  Binimovich написав:В правильном банке можно и без предзаказа снять валюту, в конце прошлой недели снял 5000$. Все по порядковым номерам, с полосочкой, как обычно)


Вы забыли добавить "... и в правильном отделении, желательно ЦО"
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:50

  sergey_sryvkin написав:Постоянно замечаю, что после снятия 20к за раз (500ками) со следующей карты снимать уже не дает, "рекомендует снять до 3000".
Может, кто подскажет, как правильно снимать, чтобы снять, к примеру, 40к с двух карт в одном банкомате. И желательно именно 500ками. МОжно в личку

фщЖ


Извращение какое-то. В нормальных банках такого нет.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:54

  Surfer написав:Любопытный и достаточно подробный анализ экономической ситуации включая валютный рынок в свете последних событий.

По косвенным признакам, можно также сказать о том, что военное положение никоим образом не повлияло на стабильность банковской системы и уровень процентных ставок останется на снижающемся тренде.

Тренд снижения процентных ставок себя исчерпал, как минимум, в середине года, если смотреть только по физикам. Если смотреть общий, рост ставок начался еще раньше: https://bank.gov.ua/files/Procentlastb_DEP.xls

Остальное стало лень читать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

Tolevas написав:
  Binimovich написав:В правильном банке можно и без предзаказа снять валюту, в конце прошлой недели снял 5000$. Все по порядковым номерам, с полосочкой, как обычно)


Вы забыли добавить "... и в правильном отделении, желательно ЦО"
Ничего я не забыл, не в ЦО. Одесса, кто не в кугсе.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,70/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 20,0 коп., потеряв по предложению 70,0 коп.

Евро по сравнению с 27 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 ноября по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду упало до отметки $1,1292, понизившись до $1,1286 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1283 на открытии торгов в Европе.

Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,50/28,70 UAH/USD
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:11

  Tolevas написав:
  sergey_sryvkin написав:Постоянно замечаю, что после снятия 20к за раз (500ками) со следующей карты снимать уже не дает, "рекомендует снять до 3000".
Может, кто подскажет, как правильно снимать, чтобы снять, к примеру, 40к с двух карт в одном банкомате. И желательно именно 500ками. МОжно в личку

фщЖ


Извращение какое-то. В нормальных банках такого нет.

Поддерживаю , В прошлом месяце в ОБ в банкомате снимал 50тыс. за десять минут , но за четыре раза так как в банкомате есть ограничение то ли на сумму одной операции толи на колличество купюр в операции.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:13

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,24/28,26 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.

К 10.11 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,23/28,25 UAH/USD.

Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций верного вассала регулятора, «Укргазбанка», «влившего» в рынок около $10,0 млн. дефицитной на моменте СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:21

  tea написав:Результати сьогоднішнього розміщення ОВДП.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 27 листопада 2018 року, до державного бюджету залучено 48 143 933,71 гривень.

70-денні розміщувались під 19% річних.
168-денні під 18.5%

Додам ще інфо по вчорашньому розміщенню.
Вчора не розмістили ОВДП на 343 і 672 дні.Не було бажаючих.
tea
 
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