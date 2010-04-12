Додано: Сер 28 лис, 2018 10:04

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,70/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 20,0 коп., потеряв по предложению 70,0 коп.



Евро по сравнению с 27 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду упало до отметки $1,1292, понизившись до $1,1286 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1283 на открытии торгов в Европе.



Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 28,50/28,70 UAH/USD

€ – 32,25/32,60 UAH/EUR

RUB – 0,420/0,424 UAH/RUB



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