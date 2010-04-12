Додано: Сер 28 лис, 2018 11:02

Привет из Днепра-3



Стараниями казенных банков, сменивших на рынке «зеленого» безнала регулятор, котировки безналичного доллара по состоянию на 10.57 удерживаются на цифре

28,23/28,25 UAH/USD.

Со слов непосредственных участников межбанковских торгов, агрессивность покупателей СКВ ниже, чем накануне.



Дата: 28 ноября 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.22



Мелкий опт «неформал»



$ 28,45/29,60 UAH/USD

EUR 32,10/32,50 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.



Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.28

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 28,50/28,80 UAH/USD

€ 32,10/32,70 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,424 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки и спрос на моменте отсутствуют.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 28 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.



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