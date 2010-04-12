Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,008172(-0,027334). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 0,8172 копійки за добу. Підіймався більш ніж в три рази повільніше чим падав на тому тижні.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,002716(0,003300). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2716 копійки за добу. Знову повільнішеше ніж на тому тижні.
Повні оберти МБ за тиждень - 2126,1455(2247,1589). Знову оберти менші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 425,229109(449,4317789) млн. долярів. Це менше на 24 млн. долярів від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 419,91(419,79). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,19247153. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз. Середньорічна перетне 27,20 вже на цьому тижні. На кінець року ця величина очікується на рівні 27,19247153+25(робочі дні)*0,002716=27,26037153 грн/дол.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 28 лис, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Стараниями казенных банков, сменивших на рынке «зеленого» безнала регулятор, котировки безналичного доллара по состоянию на 10.57 удерживаются на цифре 28,23/28,25 UAH/USD. Со слов непосредственных участников межбанковских торгов, агрессивность покупателей СКВ ниже, чем накануне.
Дата: 28 ноября 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.22
Мелкий опт «неформал»
$ 28,45/29,60 UAH/USD EUR 32,10/32,50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки и спрос на моменте отсутствуют.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.
Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко. Осталось 29 дней /c/
zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко. Осталось 29 дней /c/
Я что-то вообще перестал понимать.Вот тут опубликовали Указ
Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3099406
К 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,23/28,25 UAH/USD.
Дополуденная попытка пролонгации роста курса безналичного доллара, приостановленного «вмешательством» продаж СКВ казенными банками, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности на которое указывало снижение с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко. Осталось 29 дней /c/
Я что-то вообще перестал понимать.Вот тут опубликовали Указ
Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3099406