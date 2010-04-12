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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6934693569366937>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:01

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
19.11.2018 363,879156 27,7648 0,0099 27,1812 0,0023
20.11.2018 474,450277 27,7639 -0,0009 27,1843 0,0030
21.11.2018 572,195273 27,7749 0,0110 27,1879 0,0037
22.11.2018 263,692824 27,7458 -0,0291 27,1895 0,0016
23.11.2018 451,928015 27,7958 0,0500 27,19247 0,0030

Середньотижнева зміна курсу НБУ: 0,008172(-0,027334). Йшов ДОГОРИ на тижні в середньому по 0,8172 копійки за добу. Підіймався більш ніж в три рази повільніше чим падав на тому тижні.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,002716(0,003300). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,2716 копійки за добу. Знову повільнішеше ніж на тому тижні.

Повні оберти МБ за тиждень - 2126,1455(2247,1589). Знову оберти менші. Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 425,229109(449,4317789) млн. долярів. Це менше на 24 млн. долярів від того тижня. Середньоарифметичні оберти за рік на добу - 419,91(419,79). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,19247153. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз. Середньорічна перетне 27,20 вже на цьому тижні. На кінець року ця величина очікується на рівні 27,19247153+25(робочі дні)*0,002716=27,26037153 грн/дол.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 28 лис, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:02

Привет из Днепра-3

Стараниями казенных банков, сменивших на рынке «зеленого» безнала регулятор, котировки безналичного доллара по состоянию на 10.57 удерживаются на цифре
28,23/28,25 UAH/USD.
Со слов непосредственных участников межбанковских торгов, агрессивность покупателей СКВ ниже, чем накануне.

Дата: 28 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 28,45/29,60 UAH/USD
EUR 32,10/32,50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 ноября стартовали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж. Напомним, накануне торги на рынке Киева стартовали с доминирования спроса.

Дата: 28 ноября 2018 г. на 10.28
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,50/28,80 UAH/USD
€ 32,10/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,424 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного клиентского «приноса». Оптовые сделки и спрос на моменте отсутствуют.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 28 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 28 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:02

Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:08

Re: Валютный рынок в контексте

  дядя Caша написав:Дата: 28 ноября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.22

Мелкий опт «неформал»

$ 28,45/29,60 UAH/USD

ДС, поправьте, а то нервы :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:09

  zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.

Це все має відбутись сьогодні.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:11

  zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.


Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко.
Осталось 29 дней /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:19

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.


Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко.
Осталось 29 дней /c/


Я что-то вообще перестал понимать.Вот тут опубликовали Указ
Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3099406


А вот сам законопроект
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=65008

И какие даты будут там стоять ????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:19

Привет из Днепра-4

К 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,23/28,25 UAH/USD.

Дополуденная попытка пролонгации роста курса безналичного доллара, приостановленного «вмешательством» продаж СКВ казенными банками, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности на которое указывало снижение с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:22

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.


Парубий подписал с утра. Ждем подписи Порошенко.
Осталось 29 дней /c/


Я что-то вообще перестал понимать.Вот тут опубликовали Указ
Им вводится в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года. Источник: https://censor.net.ua/n3099406


А вот сам законопроект
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=65008

И какие даты будут там стоять ????


Действует по любому до 14.00 26 декабря в независимости от скорости подписания и публикации. Хотя нужна еще подпись Порошенко и публикация решения Рады. Но дату конца поменять уже нельзя.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:35

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:Но дату конца поменять уже нельзя.

а продлевают - тоже решением ВРУ или указом ПУ.
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