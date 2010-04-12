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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6934693569366937

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 945
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 945
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:39

  Binimovich написав:В правильном банке можно и без предзаказа снять валюту, в конце прошлой недели снял 5000$. Все по порядковым номерам, с полосочкой, как обычно)

Добавляйте "в правильном городе", т.е. Киеве-Одессе. Попробуйте снять без предзаказа сумму в Харькове.

Харьковские "окна" с утреца 28.20/28.80. Есть и повыше.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:40

Привет из Днепра-5

Возобновив рост, «американец» на межбанке поднялся по состоянию на 11.30 к уровню 28,27/28,29 UAH/USD и там замер. Вскоре на рынке появился НБУ с интервенцией по 28,29, сопровождаясь текущими ценами СКВ на уровне 28,275/28,285 UAH/USD

На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.

Дата: 28 ноября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,60/28,80 UAH/USD
€ – 32,20/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:41

  edgar_po написав:
  freeze написав:Но дату конца поменять уже нельзя.

а продлевают - тоже решением ВРУ или указом ПУ.



Да, конечно, только решением Рады.
В Указе Президента присутствует точный час и минута, когда данный указ неминуемо теряет силу.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43

  freeze написав:В Указе Президента присутствует точный час и минута, когда данный указ неминуемо теряет силу.


Хорошо что без автопролонгации )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43

Re: Валютный рынок в контексте

Киев, наличка, до обеда устаканилось по 28,45 на приём
Слил остатки за гривну которая и нужна :wink:

п.с. Ну а продажи от +10 коп и выше, в зависимости от жадности обменки :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:44

  zzzzzz написав:Напомню, формально ВП до сих пор не введен, то что ВР проголосовала еще даже Парубий не подписал , далее должен подписать Порошенко, далее Урядовый курьер должен опубликовать, и вот только тогда он вступит в действие.


c 14-15 сегодня
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:45

7км 28,60-28,70
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:51

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добрый день.

--------------------
Приват - г. Николаев

В кассе курс индикативный 28-28.50
Доллар не продают.
---------------

ПОВ - 28.30-28.80(90)
swodnix
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:02

Какой курс прописан в бюджете 2019?
Sergepavlik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:05

Re: Валютный рынок в контексте

Sergepavlik написав:Какой курс прописан в бюджете 2019?
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