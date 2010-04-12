Добавляйте "в правильном городе", т.е. Киеве-Одессе. Попробуйте снять без предзаказа сумму в Харькове.
Харьковские "окна" с утреца 28.20/28.80. Есть и повыше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:39
Добавляйте "в правильном городе", т.е. Киеве-Одессе. Попробуйте снять без предзаказа сумму в Харькове.
Харьковские "окна" с утреца 28.20/28.80. Есть и повыше.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:40
Привет из Днепра-5
Возобновив рост, «американец» на межбанке поднялся по состоянию на 11.30 к уровню 28,27/28,29 UAH/USD и там замер. Вскоре на рынке появился НБУ с интервенцией по 28,29, сопровождаясь текущими ценами СКВ на уровне 28,275/28,285 UAH/USD
На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.
Дата: 28 ноября 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,60/28,80 UAH/USD
€ – 32,20/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,423 UAH/RUB
По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
US
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:41
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43
Хорошо что без автопролонгации )
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:43
Re: Валютный рынок в контексте
Киев, наличка, до обеда устаканилось по 28,45 на приём
Слил остатки за гривну которая и нужна
п.с. Ну а продажи от +10 коп и выше, в зависимости от жадности обменки
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:44
c 14-15 сегодня
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:45
7км 28,60-28,70
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:51
Re: Валютный рынок в контексте
Всем добрый день.
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Приват - г. Николаев
В кассе курс индикативный 28-28.50
Доллар не продают.
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ПОВ - 28.30-28.80(90)
Додано: Сер 28 лис, 2018 12:05
Re: Валютный рынок в контексте
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