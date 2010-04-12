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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69366937693869396940>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 946
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:14

Привет из Днепра-6

К 12.09 котировки безналичного доллара, в очередной раз возобновив рост, приподнялись к 28,28/28,30 UAH/USD. Судя по всему регулятор и его «вассалы» нынче поскупились на долларовые интервенции. Накануне, напомним, общий объем продаж СКВ составил $90,0 млн.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 16,39 коп., составив 28,2612 UAH/USD.

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:15

Вчера нерезиденты продали на 150 млн.грн гривневые ОВГЗ .
Портфель нерезидентов сократился с 6624 млн.грн до 6475 млн.грн
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:18

регулятору нет смысла сейчас выходить. пока это не шторм. вот при курсе хотя бы 29,2 то тогда появится регулятор. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:24

  stryzhko написав:
Sergepavlik написав:Какой курс прописан в бюджете 2019?
29.4

А в 2018?
Sergepavlik
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:27

Re: Валютный рынок в контексте

Sergepavlik написав:
  stryzhko написав:
Sergepavlik написав:Какой курс прописан в бюджете 2019?
29.4

А в 2018?
30.1
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan написав:
  Binimovich написав:В правильном банке можно и без предзаказа снять валюту, в конце прошлой недели снял 5000$. Все по порядковым номерам, с полосочкой, как обычно)

Добавляйте "в правильном городе", т.е. Киеве-Одессе. Попробуйте снять без предзаказа сумму в Харькове.

Харьковские "окна" с утреца 28.20/28.80. Есть и повыше.
Да, уже добавил, что хоть и не в первом, но и не во втором городе страны).
В Одессе окна обменок вчера светили 28,25..28,30 на прием бакса.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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stryzhko
Не думаю, что в 2018м мы увидим эту цифру
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:32

  Игорь Алексеевич написав:регулятору нет смысла сейчас выходить. пока это не шторм. вот при курсе хотя бы 29,2 то тогда появится регулятор. :oops:


будет выходить по чуть-чуть, чтобы спускать "на тормозах" / не дать набрать процессу опасную скорость. По большому счёту ЗАНИЖЕННЫЙ курс доллара (весной и летом) уже выходит боком - вчера читал статеечку о дефиците внешней торговли товарами и услугами за 10 мес. 2018, а сегодня уже опубликовали о дефиците бюджета в 6 ярдов за 10 мес.
Конечно, с такими курсами, как недавно были, импорт выгоднее, а сборы с него меньше :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:43

Вчера нерезиденты продали на 150 млн.грн гривневые ОВГЗ .
Портфель нерезидентов сократился с 6624 млн.грн до 6475 млн.грн

Так же на вчерашнем аукционе спрос на ОВГЗ упал до минимума, в результате удалось привлечь всего 48 млн.грн.

Ну а сегодня Минфину предстоит крупное погашение и выплата купонов суммарным объемом 6 млрд.грн.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:49

Re: Валютный рынок в контексте

Цены на компьютерную технику сильно вверх пошли... Жалею, что не купил комп, а хотел, выжидал чёрной пятницы
дождался как всегда.
Спекулям дай только повод. Звинтят кур бакса так, что не горюй.
Но ничего, жду июня 2019 па26.хх
Курс заложеный в госбюджете нужен исключительно для госбюджета. А он так и будет, в декабре 2019.
Хорошо, что лето существует с дешёвым баксом, так как спекули в это время на мальдивах загорают.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 28 лис, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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