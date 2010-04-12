К 12.09 котировки безналичного доллара, в очередной раз возобновив рост, приподнялись к 28,28/28,30 UAH/USD. Судя по всему регулятор и его «вассалы» нынче поскупились на долларовые интервенции. Накануне, напомним, общий объем продаж СКВ составил $90,0 млн.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 16,39 коп., составив 28,2612 UAH/USD.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.
Игорь Алексеевич написав:регулятору нет смысла сейчас выходить. пока это не шторм. вот при курсе хотя бы 29,2 то тогда появится регулятор.
будет выходить по чуть-чуть, чтобы спускать "на тормозах" / не дать набрать процессу опасную скорость. По большому счёту ЗАНИЖЕННЫЙ курс доллара (весной и летом) уже выходит боком - вчера читал статеечку о дефиците внешней торговли товарами и услугами за 10 мес. 2018, а сегодня уже опубликовали о дефиците бюджета в 6 ярдов за 10 мес. Конечно, с такими курсами, как недавно были, импорт выгоднее, а сборы с него меньше
Цены на компьютерную технику сильно вверх пошли... Жалею, что не купил комп, а хотел, выжидал чёрной пятницы дождался как всегда. Спекулям дай только повод. Звинтят кур бакса так, что не горюй. Но ничего, жду июня 2019 па26.хх Курс заложеный в госбюджете нужен исключительно для госбюджета. А он так и будет, в декабре 2019. Хорошо, что лето существует с дешёвым баксом, так как спекули в это время на мальдивах загорают.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 28 лис, 2018 12:51, всього редагувалось 1 раз.