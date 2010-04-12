Додано: Сер 28 лис, 2018 13:16

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,24/28,26 UAH/USD, пожиная плоды селективного введения военного положения и сохранения напряженности между Киевом и Москвой.



К 10.11 котировки доллара немного замедлили рост на межбанке, оказавшись на цифре 28,23/28,25 UAH/USD.



Замедление роста произошло стараниями долларовых интервенций верного вассала регулятора, «Укргазбанка», «влившего» в рынок около $10,0 млн. дефицитной на моменте СКВ.



Стараниями казенных банков, сменивших на рынке «зеленого» безнала регулятор, котировки безналичного доллара по состоянию на 10.57 удерживаются на цифре

28,23/28,25 UAH/USD.

Со слов непосредственных участников межбанковских торгов, агрессивность покупателей СКВ ниже, чем накануне.



К 11.15 котировки безналичного «американца» на межбанке все еще пребывали на уровне 28,23/28,25 UAH/USD.



Дополуденная попытка пролонгации роста курса безналичного доллара, приостановленного «вмешательством» продаж СКВ казенными банками, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности на которое указывало снижение с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Возобновив рост, «американец» на межбанке поднялся по состоянию на 11.30 к уровню 28,27/28,29 UAH/USD и там замер. Вскоре на рынке появился НБУ с интервенцией по 28,29, сопровождаясь текущими ценами СКВ на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.



К 12.09 котировки безналичного доллара, в очередной раз возобновив рост, приподнялись к 28,28/28,30 UAH/USD. Судя по всему регулятор и его «вассалы» нынче поскупились на долларовые интервенции. Накануне, напомним, общий объем продаж СКВ составил $90,0 млн.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 16,39 коп., составив 28,2612 UAH/USD.



После регулятора, незадолго до обеденного перерыва, на валютный межбанк снова заглянул «Укргазбанк», проведя долларовую интервенцию с платформы Matching, понизив цену безналичного «американца» до 28,285/28,295 UAH/USD.



По состоянию на 13.13 на межбанке котировки доллара не покинули эту цифру в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,70/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 20,0 коп., потеряв по предложению 70,0 коп.



Евро по сравнению с 27 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 ноября по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду упало до отметки $1,1292, понизившись до $1,1286 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1283 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 28 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.



На 11.45 столичные валютчики-оптовики «неформалы» практически не изменили цены открытия в паре доллар-гривня, немного сузив спред: 28,45-50/28,55-60 UAH/USD, евро – 32,10/32,50 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и очень низколиквидная торговля. Часть ОП прекратила работу до понедельника.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.

На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,50/28,70 UAH/USD, евро – 32,25/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,424 UAH/RUB, Киев опт 28,45/28,60 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,45/28,60 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,50 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,60 UAH/USD, евро – 31,60/32,10 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,45/26,65 UAH/USD, розница – 28,30/28,80 UAH/USD; Запорожье – 28,50/28,80 UAH/USD; евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,424 RUB/USD.



Как и предполагалось, рост курса безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка начал терять темп. При этом стоит подчеркнуть очевидное снижение объема проводимых долларовых интервенция с платформы Matching. Если накануне регулятор «с присными» добавил на рынок до $90,0 млн., нынче затраты казенных банков, которые первые начали продажи, и НБУ, подключившегося после 11.30 Киева, были заметно ниже.



Наличный рынок, продемонстрировавший накануне очень динамичную коррекцию, в среду по сути «топтался» на месте, сопровождаясь преимущественно равновесной торговлей на достигнутых ко вторничному закрытию уровнях. Иначе говоря, «наличка» вошла в боковой тренд, ожидая там валютный межбанк, которому не дают покоя военное положение, рост гривневой ликвидности и попытки непоседливых спекулянтов еще раз «качнуть» рынок.



Думаю, замедление роста курса безналичного доллара будет продолжено в сопровождении снижения объема долларовых интервенций до начала нового месяца. Если раньше заметным «бычьим» драйвером для безналичного доллара был его «наличный «родственник», нынче этот вопрос снят с повестки дня, давая шанс на постепенное втягивание безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



А в первых числах декабря следует ожидать активизации покупок СКВ нерезидентами.



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