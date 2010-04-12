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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6937693869396940

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 946
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24

  ihorkyiv написав:
  rils33 написав:swodnix

Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже :? , завтра с самого утра прикуплю, Киев

Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??

Зайшов на гілку і побачив смішну помилку у власному дописі: " третього квартала грудня". Планував - "наприкінці четвертого кварталу", потім вирішив конкретизувати "напочатку третьої декади грудня", а вийшло ... смішно і соромно. Дякую колезі, який плюсанув, за розуміння.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:24

Адекватный Харьков дружно 28,63 - 28,75.
Пока по Харькову наименьший курс продажи после взлета был вчера - 28,70.
Есть и такое 28,50 - 28,74.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 28 лис, 2018 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:34

  ihorkyiv написав:
  ihorkyiv написав:
  rils33 написав:swodnix

Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже :? , завтра с самого утра прикуплю, Киев

Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??

Зайшов на гілку і побачив смішну помилку у власному дописі: " третього квартала грудня". Планував - "наприкінці четвертого кварталу", потім вирішив конкретизувати "напочатку третьої декади грудня", а вийшло ... смішно і соромно. Дякую колезі, який плюсанув, за розуміння.


Все свои, не переживайте. :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:37

  Tolevas написав:Адекватный Харьков дружно 28,63 - 28,75. Пока по Харькову наименьший курс продажи после взлета был вчера - 28,70.

"Такой цены уже нет" :)

*Відправлено з Чату
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  #<1 ... 6937693869396940
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