Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев
Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??
Зайшов на гілку і побачив смішну помилку у власному дописі: " третього квартала грудня". Планував - "наприкінці четвертого кварталу", потім вирішив конкретизувати "напочатку третьої декади грудня", а вийшло ... смішно і соромно. Дякую колезі, який плюсанув, за розуміння.
Не совсем так, с банкомата привата, с 1 карты лимит 20000 каждые 3 часа, если кто то до вас снял там сразу 20000 за 1 транзакцию, он на некоторое время переключается на 3000, этой фишке уже больше года, вроде как национализировали так и появилась. Банкоматы полные, очередей нету) В обед хотел откупиться по 28.35, но не смог вырваться, к вечеру 28.50 продают уже , завтра с самого утра прикуплю, Киев
Навіщо ?? Напочатку третього квартала грудня купите за 28.10-28.15 грн. Паніка - найгірша порадниця. Натовп збуджений і дурний. Дивлюся на курси долара і дивуюся: невже знаходяться йолопи, які купують $ за 29.00 і вище ??
Зайшов на гілку і побачив смішну помилку у власному дописі: " третього квартала грудня". Планував - "наприкінці четвертого кварталу", потім вирішив конкретизувати "напочатку третьої декади грудня", а вийшло ... смішно і соромно. Дякую колезі, який плюсанув, за розуміння.