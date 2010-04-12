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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6939694069416942>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 946
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
603
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:10

Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців https://gazeta.ua/articles/economics/_d ... civ/871951
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:34

  ihorkyiv написав:Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців https://gazeta.ua/articles/economics/_d ... civ/871951


НБУ не обмежує, а многие банки начали обмежувать. Погуляйте по банковским веткам и убедитесь. Вобще звоночек очень неприятный. Значит паника присутствует, чтобы тут не писали.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48

  zzzzzz написав:А сколько погасил ?

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38643651

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55

  Moneta написав:
  ihorkyiv написав:Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців https://gazeta.ua/articles/economics/_d ... civ/871951


НБУ не обмежує, а многие банки начали обмежувать. Погуляйте по банковским веткам и убедитесь. Вобще звоночек очень неприятный. Значит паника присутствует, чтобы тут не писали.

Як почали обмежувати, так і припинять. Визначальне слово тут - ПАНІКА. " Ситуація на готівковому ринку стабілізується, коли спаде паніка серед населення, повідомила прес-служба НБУ". Під час умовної небезпеки поведінка стада оленів у природі і групи людей з гривневою готівкою на фінансовому ринку нічим не відрізняється. До того ж, і там, і там діють професійні заганяли. "Хапай лантухи !! Вокзал відходить !!".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55

  Moneta написав:
  ihorkyiv написав:Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців https://gazeta.ua/articles/economics/_d ... civ/871951


НБУ не обмежує, а многие банки начали обмежувать. Погуляйте по банковским веткам и убедитесь. Вобще звоночек очень неприятный. Значит паника присутствует, чтобы тут не писали.


Можно ссылки на конкретные банки
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59

ihorkyiv
Стада оленей в природе никто не загоняет - срабатывает инстинкт.
Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:00

  Яша написав:
  zzzzzz написав:А сколько погасил ?

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=38643651

*Відправлено з Чату


Лучше всего скачать файлик с остатками по депо.сертификатам, видна динамика
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05

  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:06

  ЛАД написав:ihorkyiv
Стада оленей в природе никто не загоняет - срабатывает инстинкт.
Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.

Ще наїмося ягеля за 28.10-28.15 грн. ))) Тільки припиніть панікувати і дайте час заспокоїтися стаду. Ні економічних, ні політичних, ні воєнних причин для девальвації немає.
«Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора», — заявили в НБУ.
«Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами», — отметила пресс-служба регулятора.
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/121401-v ... z5Y9c0grwN
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:08

  freeze написав:
  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.


В экономике подобное называется "эффект храповика"
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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