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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:10
Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:34
НБУ не обмежує, а многие банки начали обмежувать. Погуляйте по банковским веткам и убедитесь. Вобще звоночек очень неприятный. Значит паника присутствует, чтобы тут не писали.
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=38643651
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55
Як почали обмежувати, так і припинять. Визначальне слово тут - ПАНІКА. " Ситуація на готівковому ринку стабілізується, коли спаде паніка серед населення, повідомила прес-служба НБУ". Під час умовної небезпеки поведінка стада оленів у природі і групи людей з гривневою готівкою на фінансовому ринку нічим не відрізняється. До того ж, і там, і там діють професійні заганяли. "Хапай лантухи !! Вокзал відходить !!".
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:55
Можно ссылки на конкретные банки
Додано: Сер 28 лис, 2018 14:59
ihorkyiv
Стада оленей в природе никто не загоняет - срабатывает инстинкт.
Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:00
Лучше всего скачать файлик с остатками по депо.сертификатам, видна динамика
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:05
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:06
Ще наїмося ягеля за 28.10-28.15 грн. ))) Тільки припиніть панікувати і дайте час заспокоїтися стаду. Ні економічних, ні політичних, ні воєнних причин для девальвації немає.
«Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора», — заявили в НБУ.
«Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами», — отметила пресс-служба регулятора.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:08
В экономике подобное называется "эффект храповика"
Наиболее справедливо распределен в мире УМ - еще никто не жаловался на его недостаток.Марк Твен
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