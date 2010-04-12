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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 694069416942694369446945>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:15

  ihorkyiv написав:
  ЛАД написав:ihorkyiv
Стада оленей в природе никто не загоняет - срабатывает инстинкт.
Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.

Ще наїмося ягеля за 28.10-28.15 грн. ))) Тільки припиніть панікувати і дайте час заспокоїтися стаду. Ні економічних, ні політичних, ні воєнних причин для девальвації немає.

Але є сезонний фактор. Трохи раніше, трохи пізніше - передноворічне зростання неминуче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:20

  ПчёлкаIRON написав:
  Moneta написав:
  ihorkyiv написав:Долари дорожчають через паніку: НБУ заспокоїв українців https://gazeta.ua/articles/economics/_d ... civ/871951


НБУ не обмежує, а многие банки начали обмежувать. Погуляйте по банковским веткам и убедитесь. Вобще звоночек очень неприятный. Значит паника присутствует, чтобы тут не писали.


Можно ссылки на конкретные банки

Приват, Ощад, ПУМБ
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:20

zzzzzz сегодня нбу изъял наличку на 1млрд.Это значит завтра в обменках гривны мало?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:22

  freeze написав:
  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.

А я уверен,что ниже 28 будет 100%.
Если не до нового года,так весной точно.
Голод(инфляция,вернее стагфляция) капитальная,возможно ВВП и растёт мало,но в ценах номинально он прёт,всё дорожает,от хлеба до перевозок и коммуналки,гривен для обслуживания этого номинального роста надо больше,доходы начали буксовать и роста толком нет,зато расходы скачут просто,ужиматься не хочется,даже не хочется вспоминать,каков он был всего навсего несколько лет назад.Импорт умирает,очень скоро НБУ опять станет на чистую покупку и будет весной чухать репу,куда провалить курс:под 26 или под 27?
А тут такой шанс для слива:только подумать,военное положение,ночные заседания,а паники уже нет,как в той китайской притче,народ просто ни на что не реагирует,просто нет денег,ну побежали пару непуганных карибу,ну отросли аж на гривну и тут же попятились назад.
Конечно ВП у нас бутафорское,чистый предвыборный популизм,рычаг включил гарант,огласили положение,а выборы не перенесли,а что с этим ВП делать не знают,теперь ноют и просят:верните моряков,за судна не упоминают даже.
Так что это шанс слиться,предновогоднего распила бюджета толком не будет,а весна придёт,и аграрии,воодушевлённые рекордными урожаями ещё больше вложатся в посевную,промпроизводства у нас толком нет и не намечается)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:23

ihorkyiv
Я в общем-то не паникую и не называю курс 28,5 девальвацией. Посмотрите курс рубля за этот год. Не нравится рубль - его падение Вы можете объяснить санкциями, гляньте тенге - мартовский минимум 320, предыдущий максимум 343 в октябре 2017, сегодня - 374. Рост к марту 17%, к октябрю 2017 - 9%. При то, что у них есть и нефть с газом, и никаких столкновений с соседями.
Я, конечно, понимаю, что наша экономика намного сильнее казахской, наше руководство на голову выше, а гривня вообще самая крепкая в мире валюта, но тем не менее. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:25

  semen-semen написав:
В экономике подобное называется "эффект храповика"

5 лет универа,а таких глупостей даже местячковые недоучки не "наливали".
Это вы сейчас сказали сидя на мешках с гривной?
Откуда возьмётся гривна? От хапуги бухаря? :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:27

  ЛАД написав:Я, конечно, понимаю, что наша экономика намного сильнее казахской, наше руководство на голову выше, а гривня вообще самая крепкая в мире валюта, но тем не менее. :)

Сколько в дудочку не гуди с заклинаниями,а курс не растёть,это называется есть фундамент, не знание основ не освобождает от пролётов :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41

  somilitark написав:
  ЛАД написав:Я, конечно, понимаю, что наша экономика намного сильнее казахской, наше руководство на голову выше, а гривня вообще самая крепкая в мире валюта, но тем не менее. :)

Сколько в дудочку не гуди с заклинаниями,а курс не растёть,это называется есть фундамент, не знание основ не освобождает от пролётов :lol:



В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:45

Важко не погодитися, хоча заклик походить від заганяли у нерухомість.
"Стоило бы оценить возможный размер девальвации. Ситуация с военным положением «притянута за уши», а значит, это кому-то выгодно. Олигархи заинтересованы во временной валютной панике, дабы сэкономить на предстоящих выборах, обменяв доллары по пиковому курсу. Плюс, это возможность для правительства героически побороть возможный дефолт, социальные потрясения, вернуть стабильность и отчитаться перед избирателями, набрав политические баллы. Ситуация выгодна и Национальному Банку, который обменяет накопленные валютные сбережения по высокому курсу.
Возникает вопрос: удастся ли им это? И если да, то в каком размере? Получится ли накалить умы людей до такой степени, чтоб те ринулись покупать доллары?
Уверены, что в определенной степени да. Уже получается. Ток-шоу на центральных каналах и статьи в СМИ сеют панику, заставляют снимать депозиты и создавать спрос на валюту. Но существует и вторая сторона: люди устали от постоянных потрясений. Они не верят ни правительству, ни депутатам. Люди не хотят войны. Эти настроения способны снизить истерический накал и сохранить относительную стабильность валютного курса.
Мы призываем вас не поддаваться на провокации и не становиться игрушками в руках украинских олигархов. Валютный курс намеренно раскачивается в конце каждого года, для чего используются различные поводы. Сохраняйте спокойствие, трезвость ума и здоровый оптимизм! Паника, девальвация, потрясения — все это не отвечает интересам украинцев!
Не снимайте гривневые депозиты и не покупайте на них валюту. Действуя так, вы играете на руку кукловодам: вы сами, своими деньгами толкаете курс вверх! Без ваших денег курс не вырастет!
И вы обязательно проиграете — ведь вся эта навеянная валютная истерия продлится ровно до окончания выборов. Вы потеряете проценты по депозиту, потеряете на обменных операциях и, если не успеете вовремя продать купленные доллары, потеряете и на курсе.
Источник: domik.ua/novosti/voennoe-polozhenie-i-rynok-nedvizhimosti-n257597.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:46

somilitark
Мне достаточно Ваших глубоких познаний и ценных указаний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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