Додано: Сер 28 лис, 2018 15:45

Важко не погодитися, хоча заклик походить від заганяли у нерухомість.

"Стоило бы оценить возможный размер девальвации. Ситуация с военным положением «притянута за уши», а значит, это кому-то выгодно. Олигархи заинтересованы во временной валютной панике, дабы сэкономить на предстоящих выборах, обменяв доллары по пиковому курсу. Плюс, это возможность для правительства героически побороть возможный дефолт, социальные потрясения, вернуть стабильность и отчитаться перед избирателями, набрав политические баллы. Ситуация выгодна и Национальному Банку, который обменяет накопленные валютные сбережения по высокому курсу.

Возникает вопрос: удастся ли им это? И если да, то в каком размере? Получится ли накалить умы людей до такой степени, чтоб те ринулись покупать доллары?

Уверены, что в определенной степени да. Уже получается. Ток-шоу на центральных каналах и статьи в СМИ сеют панику, заставляют снимать депозиты и создавать спрос на валюту. Но существует и вторая сторона: люди устали от постоянных потрясений. Они не верят ни правительству, ни депутатам. Люди не хотят войны. Эти настроения способны снизить истерический накал и сохранить относительную стабильность валютного курса.

Мы призываем вас не поддаваться на провокации и не становиться игрушками в руках украинских олигархов. Валютный курс намеренно раскачивается в конце каждого года, для чего используются различные поводы. Сохраняйте спокойствие, трезвость ума и здоровый оптимизм! Паника, девальвация, потрясения — все это не отвечает интересам украинцев!

Не снимайте гривневые депозиты и не покупайте на них валюту. Действуя так, вы играете на руку кукловодам: вы сами, своими деньгами толкаете курс вверх! Без ваших денег курс не вырастет!

И вы обязательно проиграете — ведь вся эта навеянная валютная истерия продлится ровно до окончания выборов. Вы потеряете проценты по депозиту, потеряете на обменных операциях и, если не успеете вовремя продать купленные доллары, потеряете и на курсе.

Источник: domik.ua/novosti/voennoe-polozhenie-i-rynok-nedvizhimosti-n257597.html