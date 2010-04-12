RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69416942694369446945>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:50

  ЛАД написав:somilitark
Мне достаточно Ваших глубоких познаний и ценных указаний.

Зато бесплатно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29259
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2870 раз.
Подякували: 4758 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?

Будем откровенными - те, кто ожидал 29, явно не ожидали конфликта на Азовском море и ВП, а без них мы бы стабильно ниже 28 сейчас сидели
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22754
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1095 раз.
Подякували: 5114 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Важко не погодитися, хоча заклик походить від заганяли у нерухомість.

Легко согласиться с призывом, но очень тяжело согласиться с аргументацией.
  ihorkyiv написав:Олигархи заинтересованы во временной валютной панике, дабы сэкономить на предстоящих выборах, обменяв доллары по пиковому курсу.

Если суммы, необходимые на выборах, выбросить на рынок за короткий срок, пытаясь воспользоваться "загоном", это обвалит курс и приведет к убыткам. Влияние сумм, которыми ворочают олигархи, на рынок значительно существеннее, чем влияние спекулянтов-аматоров.
  ihorkyiv написав:Ситуация выгодна и Национальному Банку, который обменяет накопленные валютные сбережения по высокому курсу.

Зачем? Уровень резервов НБУ не требует их распродажи. А гривну НБУ может себе спокойно "напечатать".

Очередная конспирологически-религиозная теория, отрицающая законы рынка в поисках некоей могущественной силы.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3389
З нами з: 02.09.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:59

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?

Будем откровенными - те, кто ожидал 29, явно не ожидали конфликта на Азовском море и ВП, а без них мы бы стабильно ниже 28 сейчас сидели


Будем откровенными, за 4 месяца до выборов не понимать что в воюющей стране накануне выборов может НИ ДАЙ БОГ конечно случится что угодно , ну тут уж я не дохтор.

О возможных диверсиях и террактах перед выборами писали наверно многие СМИ.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29259
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2870 раз.
Подякували: 4758 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:59

А между тем наличка в Харькове дружно сползает вниз - 28,55 - 28,63.
Интересно завтра будет на МБ посмотреть. Похоже, что у безнала тормоза слабее.
Или, наоборот, сильнее. Тут я уже запутался.
Tolevas
 
Повідомлень: 930
З нами з: 06.03.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:59

ihorkyiv
Призывы хорошие и высокохудожественные, но в общем тот же бред - "олигархи, провокации, кукловоды", никаких экономических оснований для ежегодных колебаний курса нет ... Единственное новое - выборы.
Ещё интересно, зачем нужна гривня НБУ? Правительству еще понятно, а НБУ?
И каким образом валютный "загон" даст "возможность для правительства героически побороть возможный дефолт, социальные потрясения, вернуть стабильность и отчитаться перед избирателями, набрав политические баллы."?
Агитация и пропаганда - наше всё.
Даже если они бредовые. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3393 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:02

  ihorkyiv написав:Як почали обмежувати, так і припинять. Визначальне слово тут - ПАНІКА. " Ситуація на готівковому ринку стабілізується, коли спаде паніка серед населення, повідомила прес-служба НБУ". Під час умовної небезпеки поведінка стада оленів у природі і групи людей з гривневою готівкою на фінансовому ринку нічим не відрізняється. До того ж, і там, і там діють професійні заганяли. "Хапай лантухи !! Вокзал відходить !!".

Скажу Вам больше: не только с "гривневою" и, не только с "готівкою"
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1825
З нами з: 09.09.14
Подякував: 633 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?

Будем откровенными - те, кто ожидал 29, явно не ожидали конфликта на Азовском море и ВП, а без них мы бы стабильно ниже 28 сейчас сидели



Вы не ожидали конфликта ?
То есть вы не читали как задерживают постоянно суда в Азовском море , некоторые по 10-12 суток простаивают. Я лично ждал вооруженный конфликт.Это все равно должно было произойти рано или поздно.....сори за цинизм
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29259
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2870 раз.
Подякували: 4758 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

  Tolevas написав:А между тем наличка в Харькове дружно сползает вниз - 28,55 - 28,63.
Интересно завтра будет на МБ посмотреть. Похоже, что у безнала тормоза слабее.
Или, наоборот, сильнее. Тут я уже запутался.

Точнее сказать уменьшение спреда. Приём практически не падает, снижается продажа.
Как, по-моему, писал ДС, наличка ждёт, пока подтянется МБ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10943
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3393 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 20,69 коп., на торгах среды понизился на 16,37 коп., оказавшись на уровне 28,2690 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 16,39 коп., составил 282612 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,24/28,26, а спустя 3 минуты, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,23/28,25 UAH/USD. Причиной столь быстрой «заморозки» роста курса СКВ стало появление на рынке «казенного» «Укргазбанка», одномоментно продавшего до $10,0 млн. Судя по всему, регулятор был «занят» другими делами, уполномочив своего «вассала» на долларовую интервенцию.
Эффективность «вмешательства» «Укргазбанка» оказалась высокой – до 11.15 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 28,23/28,25 UAH/USD.

Меж тем, как и накануне, у роста курса доллара на межбанке было несколько причин: введение военного положения в приграничных областях страны, сохранение напряженности в отношениях с Россией, грозящих эскалацией в полноценный вооруженный конфликт, а также расширенная гривневая ликвидность, исключающая продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Расширение гривневого ресурса подтверждается снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.

«Укргазбанк» около 11.30 прекратил «заливать» доллары в межбанк, одномоментно вызвав рост курса СКВ до 28,27/28,29 UAH/USD. В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.
Очевидно, регулятор поскупился, продав минимум СКВ. Это подтверждается отскоком курса «американца» по состоянию на полдень до 28,28/28,30 UAH/USD. Положение спустя полчаса вернулся спасать «Укргазбанк», проведя повторную интервенцию, после которой доллар понизился до 28,285/28,295, а спустя 30 минут, на 13.30 Киева, «американец» растянул спред до 28,27/28,30 UAH/USD.
В дальнейшем из-за прекращения интервенций в условиях опустевшего рынка доллар немного вырос в цене, составив около 14.30 28,28/28,31 UAH/USD.

В районе этой отметки, на уровне 28,28/28,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 28 ноября.

Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2690 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,2690 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 28 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.06 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 28 ноября, пролонгировав с некоторым замедлением «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.

Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.

В-третьих, менее активные, чем накануне, долларовые интервенции «казенных» банков и регулятора позволяли расти в цене «американцу».

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 ноября остались на приличном уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.

Во-первых, как известно, к среде растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке.

Во-вторых, на рынке безналичной пары доллар-гривня очевидно замедление «бычьего» тренда (если накануне средневзвешенный курс СКВ вырос на 20,69 коп, нынче его «привес» составил 16,37 коп.).

В-третьих, как и во вторник, в торгах 28-го принимали участие долларовыми интервенциями регулятор и «казенный» банк, хотя объем их продаж заметно упал.

В-четвертых, значительная часть времени (с 10.10 до 11.15 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.

Дата: 28 ноября 2018 г. 16.41

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,43/28,57 UAH/USD (с утра – 28,50/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,70 UAH/USD)
€ – 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара.

Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.

На моменте в городе равновесие покупок и продаж.

В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра обозначился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня вследствие более активного клиентского «приноса». Последнее было вызвано нехваткой в городе гривневого ресурса.

Не исключено, что наряду с послеобеденной коррекцией цен доллара и евро это стало одной из причине некоторого регресса в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.

Дата: 28 ноября 2018 г. 16.23

Рынок Запорожья, опт:

$ - 28,45/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/26,80 UAH/USD, к полудню – 28,50/28,75 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,40/33,20 UAH/EUR, к полудню – 31,95/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют.

В период до полудня на рынке города наблюдалась тенденция постепенного затухания клиентских покупок СКВ.

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья наметилось постепенное выравнивание спроса и предложения, которое в полней мере до закрытия сессии завершить не удалось – на фоне относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось незначительное преобладание клиентских оферов.

Отсутствие оптовых сделок в комплекте с признаками обострения гривнедефицита не позволили оборотам наличного рынка Запорожья подняться выше «посредственного» уровня – по итогам дня ликвидность заслужила «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.

Дата: 28 ноября 2018 г. на 16.08

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,50/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/28,70 UAH/USD, к полудню - 28,60/28,80 UAH/USD)
€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,423 UAH/RUB)

US

дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69004
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4406 раз.
Подякували: 7977 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 69416942694369446945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea, vovan_prm і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13813 1573938
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 14:51
Ірина_
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6507 1375234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 14:32
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21406)
28.11.2018 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.