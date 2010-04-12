Додано: Сер 28 лис, 2018 16:05

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший во вторник относительно доллара на 20,69 коп., на торгах среды понизился на 16,37 коп., оказавшись на уровне 28,2690 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 16,39 коп., составил 282612 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 28 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,125/28,150 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.07, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,24/28,26, а спустя 3 минуты, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,23/28,25 UAH/USD. Причиной столь быстрой «заморозки» роста курса СКВ стало появление на рынке «казенного» «Укргазбанка», одномоментно продавшего до $10,0 млн. Судя по всему, регулятор был «занят» другими делами, уполномочив своего «вассала» на долларовую интервенцию.

Эффективность «вмешательства» «Укргазбанка» оказалась высокой – до 11.15 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 28,23/28,25 UAH/USD.



Меж тем, как и накануне, у роста курса доллара на межбанке было несколько причин: введение военного положения в приграничных областях страны, сохранение напряженности в отношениях с Россией, грозящих эскалацией в полноценный вооруженный конфликт, а также расширенная гривневая ликвидность, исключающая продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды. Расширение гривневого ресурса подтверждается снижением ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.



«Укргазбанк» около 11.30 прекратил «заливать» доллары в межбанк, одномоментно вызвав рост курса СКВ до 28,27/28,29 UAH/USD. В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.

Очевидно, регулятор поскупился, продав минимум СКВ. Это подтверждается отскоком курса «американца» по состоянию на полдень до 28,28/28,30 UAH/USD. Положение спустя полчаса вернулся спасать «Укргазбанк», проведя повторную интервенцию, после которой доллар понизился до 28,285/28,295, а спустя 30 минут, на 13.30 Киева, «американец» растянул спред до 28,27/28,30 UAH/USD.

В дальнейшем из-за прекращения интервенций в условиях опустевшего рынка доллар немного вырос в цене, составив около 14.30 28,28/28,31 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,28/28,31 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 28 ноября.



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2690 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,72% с 28,0672 UAH/USD до 28,2690 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 28 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.06 Киева - 16,75/18,50 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 ноября, пролонгировав с некоторым замедлением «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар пользовался спросом на росте напряженности между Киевом и Москвой из-за провокации ФСБ в районе Керчи, ставшей причиной введения военного положения в приграничных областях страны.



Во-вторых, выросший спрос игроков на СКВ сопровождался расширением гривневой ликвидности – доллар было на что приобретать ради страховки своих активов.



В-третьих, менее активные, чем накануне, долларовые интервенции «казенных» банков и регулятора позволяли расти в цене «американцу».



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 ноября остались на приличном уровне предыдущей сессии, имея для этого следующие причины.



Во-первых, как известно, к среде растет приток экспортной выручки, половину которого надо обязательно продать на межбанке.



Во-вторых, на рынке безналичной пары доллар-гривня очевидно замедление «бычьего» тренда (если накануне средневзвешенный курс СКВ вырос на 20,69 коп, нынче его «привес» составил 16,37 коп.).



В-третьих, как и во вторник, в торгах 28-го принимали участие долларовыми интервенциями регулятор и «казенный» банк, хотя объем их продаж заметно упал.



В-четвертых, значительная часть времени (с 10.10 до 11.15 Киева) на рынке безналичного доллара наблюдалось равновесие спроса и предложения, что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Дата: 28 ноября 2018 г. 16.41



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,43/28,57 UAH/USD (с утра – 28,50/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,70 UAH/USD)

€ – 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара.



Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.



На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра обозначился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня вследствие более активного клиентского «приноса». Последнее было вызвано нехваткой в городе гривневого ресурса.



Не исключено, что наряду с послеобеденной коррекцией цен доллара и евро это стало одной из причине некоторого регресса в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 28 ноября 2018 г. 16.23



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,45/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/26,80 UAH/USD, к полудню – 28,50/28,75 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,40/33,20 UAH/EUR, к полудню – 31,95/32,80 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,424 UAH/RUB, к полудню 0,414/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж розничных партий валюты. Оптовые сделки на моменте отсутствуют.



В период до полудня на рынке города наблюдалась тенденция постепенного затухания клиентских покупок СКВ.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о некоторых переменах: наблюдавшаяся с утра равновесная торговля розничными партиями валюты сменилась преобладанием клиентского «приноса», тоже в розничных объемах. На указанный час котировки работавшихся валют в Запорожье просели: 28,50/28,75 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья наметилось постепенное выравнивание спроса и предложения, которое в полней мере до закрытия сессии завершить не удалось – на фоне относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня сохранилось незначительное преобладание клиентских оферов.



Отсутствие оптовых сделок в комплекте с признаками обострения гривнедефицита не позволили оборотам наличного рынка Запорожья подняться выше «посредственного» уровня – по итогам дня ликвидность заслужила «тройку», повторив показатели предыдущей сессии.



Дата: 28 ноября 2018 г. на 16.08



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,50/28,60 UAH/USD (с утра - 28,50/28,70 UAH/USD, к полудню - 28,60/28,80 UAH/USD)

€ – 32,25/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,60 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,60 UAH/EUR)

RUB 0,419/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,423 UAH/RUB)



US



