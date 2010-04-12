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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6942694369446945>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:06

  Tolevas написав:А между тем наличка в Харькове дружно сползает вниз - 28,55 - 28,63. Интересно завтра будет на МБ посмотреть. Похоже, что у безнала тормоза слабее. Или, наоборот, сильнее. Тут я уже запутался.

Гривны мало.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:08

  freeze написав:
  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.

Не только альпинисты. Любой, кто пробовал, знает: идти "в гору" легче чем "идти с горы".
Только, в отношении финансовых рынков, следует помнить, что рост одного актива в паре, неизбежно пропорционален снижению второго.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:10

  Сибарит написав:Очередная конспирологически-религиозная теория, отрицающая законы рынка в поисках некоей могущественной силы.


Дафны нет, а то она бы эмоционально объяснила, что на самом деле главная движущая сила - это масоны и Ротшильд.
Ушла легенда /c/

Вы кстати судя по дате регистрации ее не застали. Поручик Либо отдыхает на фоне пассионарии.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:11

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  zzzzzz написав:В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?

Будем откровенными - те, кто ожидал 29, явно не ожидали конфликта на Азовском море и ВП, а без них мы бы стабильно ниже 28 сейчас сидели

Вы не ожидали конфликта ?
То есть вы не читали как задерживают постоянно суда в Азовском море , некоторые по 10-12 суток простаивают. Я лично ждал вооруженный конфликт.Это все равно должно было произойти рано или поздно.....сори за цинизм

Называть это вооружённым конфликтом всё же слишком сильно. Скорее, вооружённый инцидент.
Но я ожидал (и ожидаю) 29 и без конфликтов, чисто из экономики. Вопрос, как для меня, только в сроках - произойдёт это в декабре или в январе.
А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:14

  semen-semen написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.


В экономике подобное называется "эффект храповика"

При упоминании "феномена" необходимо отделить мух от котлет, т.е. определить: что есть деньги и, что есть товар.
По мнению многих форумчан "нет денег кроме доллара США".
Следовательно, в данном конкретном случае, упоминание феномена неуместно.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:16

  ЛАД написав:А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.


Пилить бюджет в декабре,это очень давняя традиция уходящая своими корнями ... :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:21

  ЛАД написав:

Называть это вооружённым конфликтом всё же слишком сильно. Скорее, вооружённый инцидент.
Но я ожидал (и ожидаю) 29 и без конфликтов, чисто из экономики. Вопрос, как для меня, только в сроках - произойдёт это в декабре или в январе.
А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.[/quote]
Для чого це владі напередодні виборів ?? Навпаки, стабільність і хоч мінімальне покращення - ось логічна мета будь-кого з очільників держави. Влада зробить усе можливе, щоб повернути курс до рівня 28.00 грн. Питання лише в одному: як швидко це вдасться ?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:27

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.


Пилить бюджет в декабре,это очень давняя традиция уходящая своими корнями ... :mrgreen:


в этом году пилить нечего будет - за 10 месяцев имеем дефицит 6 ярдов грн. вместо профицита 1,4 ярда за те же 10 мес. прошлого года
Дефицит торговли товарами за 9 месяцев аж 6,5 ярдов зелени ! Ну услуги частично скомпенсируют, но инвестиций и особых кредитов не предвидится.
На 1-й взгляд факторы с противоположным действием, но на мой взгляд они говорят о том, что курс 28 грн./дол. или ниже ни НБУ, ни правительству не нужен
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:28

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вы не ожидали конфликта ?
То есть вы не читали как задерживают постоянно суда в Азовском море , некоторые по 10-12 суток простаивают. Я лично ждал вооруженный конфликт.Это все равно должно было произойти рано или поздно.....сори за цинизм

Рано или поздно - это могло быть (и то не 100%) на горизонте ближайшего полугода-года.
Вероятность, что это случилось бы именно до конца 2018, была невелика, чтобы именно на возможный конфликт/инцидент возлагать риски курсового скачка до 29 до конца 2018.
Хотя конечно сейчас кто угодно себя Нострадамусом может назвать задним числом
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:30

ihorkyiv
Ваши рассуждения это "волюнтаризьм". :)
Далеко не всё определяется желаниями влади.
Или Вы думаете, что Назарбаев желает (желал) девальвации тенге?
Или Янукович желал так закончить свою карьеру?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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