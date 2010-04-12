Гривны мало.
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:06
Гривны мало.
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:08
Не только альпинисты. Любой, кто пробовал, знает: идти "в гору" легче чем "идти с горы".
Только, в отношении финансовых рынков, следует помнить, что рост одного актива в паре, неизбежно пропорционален снижению второго.
Только не юля
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:10
Дафны нет, а то она бы эмоционально объяснила, что на самом деле главная движущая сила - это масоны и Ротшильд.
Ушла легенда /c/
Вы кстати судя по дате регистрации ее не застали. Поручик Либо отдыхает на фоне пассионарии.
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:11
Называть это вооружённым конфликтом всё же слишком сильно. Скорее, вооружённый инцидент.
Но я ожидал (и ожидаю) 29 и без конфликтов, чисто из экономики. Вопрос, как для меня, только в сроках - произойдёт это в декабре или в январе.
А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:14
При упоминании "феномена" необходимо отделить мух от котлет, т.е. определить: что есть деньги и, что есть товар.
По мнению многих форумчан "нет денег кроме доллара США".
Следовательно, в данном конкретном случае, упоминание феномена неуместно.
Только не юля
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:16
Пилить бюджет в декабре,это очень давняя традиция уходящая своими корнями ...
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:21
Называть это вооружённым конфликтом всё же слишком сильно. Скорее, вооружённый инцидент.
Но я ожидал (и ожидаю) 29 и без конфликтов, чисто из экономики. Вопрос, как для меня, только в сроках - произойдёт это в декабре или в январе.
А если бы не Азов, нашёлся бы другой повод для роста.[/quote]
Для чого це владі напередодні виборів ?? Навпаки, стабільність і хоч мінімальне покращення - ось логічна мета будь-кого з очільників держави. Влада зробить усе можливе, щоб повернути курс до рівня 28.00 грн. Питання лише в одному: як швидко це вдасться ?
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:27
в этом году пилить нечего будет - за 10 месяцев имеем дефицит 6 ярдов грн. вместо профицита 1,4 ярда за те же 10 мес. прошлого года
Дефицит торговли товарами за 9 месяцев аж 6,5 ярдов зелени ! Ну услуги частично скомпенсируют, но инвестиций и особых кредитов не предвидится.
На 1-й взгляд факторы с противоположным действием, но на мой взгляд они говорят о том, что курс 28 грн./дол. или ниже ни НБУ, ни правительству не нужен
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:28
Re: Валютный рынок в контексте
Рано или поздно - это могло быть (и то не 100%) на горизонте ближайшего полугода-года.
Вероятность, что это случилось бы именно до конца 2018, была невелика, чтобы именно на возможный конфликт/инцидент возлагать риски курсового скачка до 29 до конца 2018.
Хотя конечно сейчас кто угодно себя Нострадамусом может назвать задним числом
Додано: Сер 28 лис, 2018 16:30
ihorkyiv
Ваши рассуждения это "волюнтаризьм".
Далеко не всё определяется желаниями влади.
Или Вы думаете, что Назарбаев желает (желал) девальвации тенге?
Или Янукович желал так закончить свою карьеру?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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