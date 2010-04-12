zzzzzz написав:Вы не ожидали конфликта ? То есть вы не читали как задерживают постоянно суда в Азовском море , некоторые по 10-12 суток простаивают. Я лично ждал вооруженный конфликт.Это все равно должно было произойти рано или поздно.....сори за цинизм
Рано или поздно - это могло быть (и то не 100%) на горизонте ближайшего полугода-года. Вероятность, что это случилось бы именно до конца 2018, была невелика, чтобы именно на возможный конфликт/инцидент возлагать риски курсового скачка до 29 до конца 2018. Хотя конечно сейчас кто угодно себя Нострадамусом может назвать задним числом
Немного перефразирую, вероятность чрезвычайных событий с приближением выборов существенно возрастает. Сказать точно какое именно событие произойдет не возможно, точно так же когда именно это случится. Но в любом случае с приближением выборов многие в зеленый кеш выходят. Я просто хотел сказать что в воюющей стране таких вариантов намного больше чем в мирные годы это было.
дядя Caша написав: ...... В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD. .....
ДС, цифра какая-то слишком уж ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лис, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Tolevas написав:А между тем наличка в Харькове дружно сползает вниз - 28,55 - 28,63. Интересно завтра будет на МБ посмотреть. Похоже, что у безнала тормоза слабее. Или, наоборот, сильнее. Тут я уже запутался.
не прошло и получаса - 28,50 - 28,60. Такими темпами к утру 27,50 будет
Инцидент-это когда пьяные подрались. Когда же военное судно было специально, под крики и видео, атаковано, это открытый конфликт.
На море не шутят и если капитан судна пошел на столкновение , рискуя своим судном и экипажем, то только по команде. А те кто стрелял по катерам из пулемета , по вашему ,вообще не знали , что делают ? Мол так себе , ну постреляли . А если бы ответили ?
ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.
Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.
Не только альпинисты. Любой, кто пробовал, знает: идти "в гору" легче чем "идти с горы". Только, в отношении финансовых рынков, следует помнить, что рост одного актива в паре, неизбежно пропорционален снижению второго.
1) украли мой коммент насчет любого 2) не украли, так как я не стал его писать, вспомнив, что это неправда. На ноги (икры) нагрузка да больше, но для похода вверх нужна хорошая дыхалка, а для похода вниз нет. ИМХО это сильно перевешивает. В гору все-таки труднее. Можно было бы подобрать термины-аналоги из финансового рынка, но это лучше у ДС получится.