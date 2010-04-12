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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6942694369446945

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:33

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Вы не ожидали конфликта ?
То есть вы не читали как задерживают постоянно суда в Азовском море , некоторые по 10-12 суток простаивают. Я лично ждал вооруженный конфликт.Это все равно должно было произойти рано или поздно.....сори за цинизм

Рано или поздно - это могло быть (и то не 100%) на горизонте ближайшего полугода-года.
Вероятность, что это случилось бы именно до конца 2018, была невелика, чтобы именно на возможный конфликт/инцидент возлагать риски курсового скачка до 29 до конца 2018.
Хотя конечно сейчас кто угодно себя Нострадамусом может назвать задним числом


Немного перефразирую, вероятность чрезвычайных событий с приближением выборов существенно возрастает. Сказать точно какое именно событие произойдет не возможно, точно так же когда именно это случится. Но в любом случае с приближением выборов многие в зеленый кеш выходят.
Я просто хотел сказать что в воюющей стране таких вариантов намного больше чем в мирные годы это было.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:35

  дядя Caша написав:
......
В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.
.....

ДС, цифра какая-то слишком уж ...
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 28 лис, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:37

  Tolevas написав:А между тем наличка в Харькове дружно сползает вниз - 28,55 - 28,63.
Интересно завтра будет на МБ посмотреть. Похоже, что у безнала тормоза слабее.
Или, наоборот, сильнее. Тут я уже запутался.


не прошло и получаса - 28,50 - 28,60.
Такими темпами к утру 27,50 будет :)
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:39

ihorkyiv


Инцидент-это когда пьяные подрались.
Когда же военное судно было специально, под крики и видео, атаковано, это открытый конфликт.

На море не шутят и если капитан судна пошел на столкновение , рискуя своим судном и экипажем, то только по команде.
А те кто стрелял по катерам из пулемета , по вашему ,вообще не знали , что делают ?
Мол так себе , ну постреляли .
А если бы ответили ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42

  vovan_prm написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Стабилизация на нал. рынке безусловно наступит, вопрос на каком уровне. Вряд ли на 28-, как было до этого.


Альпинисты знают о наличии парадокса - подниматься вверх легче, чем спускаться.

Не только альпинисты. Любой, кто пробовал, знает: идти "в гору" легче чем "идти с горы".
Только, в отношении финансовых рынков, следует помнить, что рост одного актива в паре, неизбежно пропорционален снижению второго.


1) украли мой коммент насчет любого
2) не украли, так как я не стал его писать, вспомнив, что это неправда. На ноги (икры) нагрузка да больше, но для похода вверх нужна хорошая дыхалка, а для похода вниз нет. ИМХО это сильно перевешивает. В гору все-таки труднее.
Можно было бы подобрать термины-аналоги из финансового рынка, но это лучше у ДС получится.
Tolevas
 
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