Міноборони: Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло – викликайте поліцію "Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись", - сказав Руснак. https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/28/7199610/
ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ??? Звісно, окрім СТРАХУ народо-оленів перед воєнною загрозою і її можливими наслідками. Що катастрофічного сталося в економіці і сфері фінансів ?? Та нічого, поки не побачили удар московитського корабля у борт нашого буксира і не почули заяви керівництва країни.
] В мене питання виникло , то в нас така «Свята Влада»?Ви самi хоч в «грI» , чи тiльки поради роздавати? Маю на увазI, чи мiня€те ви валюту (прода€те-купу€те)? Прийде час I будемо обговорювати рiвень 28 , а зараз ще поки невизначеннiсть з обставинами форс-мажор I реакцiя населення логiчна, вiдшукати схованку у валютI , навiть з втратами на курсI, Але зберегти власнI заощадження , бо вмить може таке статися, що гривня втратить цiну, або зовсiм десь пропаде. Хiба нi?
ЛАД написав:А термины "народо-олени" и аналогичные меня лично давно раздражают. Люди хорошо помнят предыдущие девалы и заявления руководства "курс выше 3, 5, 8, 12 ..." не обоснован". Отсюда и вполне естественная реакция.
Якщо олені масово побіжать знімати вклади, то буде пипець. Тому і загонщиків, і самих оленів треба чітко маркувати. Так для всіх краще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ??? Звісно, окрім СТРАХУ народо-оленів перед воєнною загрозою і її можливими наслідками. Що катастрофічного сталося в економіці і сфері фінансів ?? Та нічого, поки не побачили удар московитського корабля у борт нашого буксира і не почули заяви керівництва країни.
] В мене питання виникло , то в нас така «Свята Влада»?Ви самi хоч в «грI» , чи тiльки поради роздавати? Маю на увазI, чи мiня€те ви валюту (прода€те-купу€те)? Прийде час I будемо обговорювати рiвень 28 , а зараз ще поки невизначеннiсть з обставинами форс-мажор I реакцiя населення логiчна, вiдшукати схованку у валютI , навiть з втратами на курсI, Але зберегти власнI заощадження , бо вмить може таке статися, що гривня втратить цiну, або зовсiм десь пропаде. Хiба нi?
У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очевидно, що бігти купувати долар зараз за будь-яку ціну - повна дурня. Відкат неминучий, бо гарячої війни не буде, а політична доцільність напередодні виборів диктує необхідність фінансової стабільності і зростання соціальних показників. За курсу 29.00 і вище цього забезпечити нереально. Будь-яке покращення нівелюється.