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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 694469456946694769486949>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ?

то продавцi цибулi прибыль стали конвертить :)
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:05

  ребе Нок написав:
  ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ?

то продавцi цибулi прибыль стали конвертить :)


не цибулi, а спичек, соли и мыла
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:09

Будьте обережні!

Міноборони: Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло – викликайте поліцію
"Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись", - сказав Руснак.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/28/7199610/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:11

  Tolevas написав:
  ребе Нок написав:
  ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ?

то продавцi цибулi прибыль стали конвертить :)


не цибулi, а спичек, соли, мыла

и хурмы :?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:13

  ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ??? Звісно, окрім СТРАХУ народо-оленів перед воєнною загрозою і її можливими наслідками. Що катастрофічного сталося в економіці і сфері фінансів ?? Та нічого, поки не побачили удар московитського корабля у борт нашого буксира і не почули заяви керівництва країни.

] В мене питання виникло , то в нас така «Свята Влада»?Ви самi хоч в «грI» , чи тiльки поради роздавати? Маю на увазI, чи мiня€те ви валюту (прода€те-купу€те)? Прийде час I будемо обговорювати рiвень 28 , а зараз ще поки невизначеннiсть з обставинами форс-мажор I реакцiя населення логiчна, вiдшукати схованку у валютI , навiть з втратами на курсI, Але зберегти власнI заощадження , бо вмить може таке статися, що гривня втратить цiну, або зовсiм десь пропаде. Хiба нi?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:13

лук по 18 гривен, когда такое было?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:16

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А термины "народо-олени" и аналогичные меня лично давно раздражают.
Люди хорошо помнят предыдущие девалы и заявления руководства "курс выше 3, 5, 8, 12 ..." не обоснован". Отсюда и вполне естественная реакция.

Якщо олені масово побіжать знімати вклади, то буде пипець. Тому і загонщиків, і самих оленів треба чітко маркувати. Так для всіх краще.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:32

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:В декабре большинство и ожидали 29 , сегодня 28 ноября, осталось три дня до декабря, что не так ?

Будем откровенными - те, кто ожидал 29, явно не ожидали конфликта на Азовском море и ВП, а без них мы бы стабильно ниже 28 сейчас сидели

Будем откровенными, кто ждёт 31, 35, 40 в стране корабли которой расстреливают и таранят как лузают семечки - тот дождется любых цифр.

Поэтому мы вкладываем в валюту той страны, где армия и флот выступают залогом стабильности.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:33

  ребе Нок написав:и хурмы :?

:mrgreen:
и и шо за стаянку корыта.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:36

  Перес де Куэльяр написав:
  ihorkyiv написав:То які ж об’єктивні передумови для падіння гривні хоча б до 29.00 ??? Звісно, окрім СТРАХУ народо-оленів перед воєнною загрозою і її можливими наслідками. Що катастрофічного сталося в економіці і сфері фінансів ?? Та нічого, поки не побачили удар московитського корабля у борт нашого буксира і не почули заяви керівництва країни.

] В мене питання виникло , то в нас така «Свята Влада»?Ви самi хоч в «грI» , чи тiльки поради роздавати? Маю на увазI, чи мiня€те ви валюту (прода€те-купу€те)? Прийде час I будемо обговорювати рiвень 28 , а зараз ще поки невизначеннiсть з обставинами форс-мажор I реакцiя населення логiчна, вiдшукати схованку у валютI , навiть з втратами на курсI, Але зберегти власнI заощадження , бо вмить може таке статися, що гривня втратить цiну, або зовсiм десь пропаде. Хiба нi?

*Відправлено з Чату

У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очевидно, що бігти купувати долар зараз за будь-яку ціну - повна дурня. Відкат неминучий, бо гарячої війни не буде, а політична доцільність напередодні виборів диктує необхідність фінансової стабільності і зростання соціальних показників. За курсу 29.00 і вище цього забезпечити нереально. Будь-яке покращення нівелюється.
ihorkyiv
 
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