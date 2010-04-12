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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 17:49
ihorkyiv написав:
Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні.
Сам на таком же попался, но такой традиции нет. Таким был только предыдущий год, но не года перед этим. Для спокойствия желательно до конца июня полностью входить в доллар. Наука впредь.
Востаннє редагувалось Tolevas
в Сер 28 лис, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:50
vovan_prm написав:
Не ответили.
Наверное была на то причина....
Если бы ответили это был бы не героизм а самоубийство.Спросите у американского командования согласно ли оно променять 24 жизни американских солдат на три потерянных катера послушайте в сети полные радиопереговоры длинновато но волнительно
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:52
ребе Нок написав:
лук по 18 гривен, когда такое было?
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (С)
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:53
ребе Нок написав:
лук по 18 гривен, когда такое было?
Уже и форшмак не сготовить.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:07
ihorkyiv написав:
У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви
Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:08
ivlev_14 написав: ребе Нок написав:
лук по 18 гривен, когда такое было?
Уже и форшмак не сготовить.
а вот он когда такой дорогой уже не такой вкусный
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
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ребе Нок
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:11
Tolevas написав: ihorkyiv написав:
Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні.
Сам на таком же попался, но такой традиции нет. Таким был только предыдущий год, но не года перед этим. Для спокойствия желательно до конца июня полностью входить в доллар. Наука впредь
.
Ха. Скільки я разів собі це казав !!! І таких "розумників" на цьому форумі - хоч греблю гати. Граблі незнищенні. Але з насолодою згадую, коли у серпні 2013 р. на 100% перестрибнув у долар з обітницею собі не обмінювати і не вкладати до банків за будь-яких ласих обставин до весни. Виконання обітниці затягнулося на два роки. Але позитив очевидний.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:15
Перес де Куэльяр написав: ihorkyiv написав:
У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви
Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.*Відправлено з Чату
да все нормально он делал, кроме того, что понадеялся на конец августа и того, что еще до 28,50 можно было после августа зайти по 27,80-27,90. Просто терминология немного путает. По 28,03 он покупал доллар, но понадеялся на падающем рынке купить на оставшееся по 27,60 - вот это вот зря. Нельзя ждать милости от природы.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:20
Перес де Куэльяр написав: ihorkyiv написав:
У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви
Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.*Відправлено з Чату
Олень - це той, хто "встиг" купити не так давно за 28.50 (з подальшим падінням до 27.90) і "зараз" стоїть у черзі за доларом по 29.00. А я - невинне оленятко, жертва непередбачуваних обставин. Щось ви скромно промовчали щодо власних оленячих походеньок !! Чи ви тільки поради роздаєте ??
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:20
28.11.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 714,2 млн. грн.
по данным министерства финансов, за январь-октябрь дефицит общего фонда госбюджета составил 10,5 млрд грн.
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