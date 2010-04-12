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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6945694669476948>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ihorkyiv написав:Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні.


Сам на таком же попался, но такой традиции нет. Таким был только предыдущий год, но не года перед этим. Для спокойствия желательно до конца июня полностью входить в доллар. Наука впредь.
Востаннє редагувалось Tolevas в Сер 28 лис, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:50

  vovan_prm написав:Не ответили.
Наверное была на то причина....


Если бы ответили это был бы не героизм а самоубийство.Спросите у американского командования согласно ли оно променять 24 жизни американских солдат на три потерянных катера послушайте в сети полные радиопереговоры длинновато но волнительно
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:52

  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?


«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (С)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:53

  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

Уже и форшмак не сготовить.
ivlev_14
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:07

  ihorkyiv написав:У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви

Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:08

  ivlev_14 написав:
  ребе Нок написав:лук по 18 гривен, когда такое было?

Уже и форшмак не сготовить.

а вот он когда такой дорогой уже не такой вкусный :oops:
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:11

  Tolevas написав:
  ihorkyiv написав:Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні.


Сам на таком же попался, но такой традиции нет. Таким был только предыдущий год, но не года перед этим. Для спокойствия желательно до конца июня полностью входить в доллар. Наука впредь.

Ха. Скільки я разів собі це казав !!! І таких "розумників" на цьому форумі - хоч греблю гати. Граблі незнищенні. Але з насолодою згадую, коли у серпні 2013 р. на 100% перестрибнув у долар з обітницею собі не обмінювати і не вкладати до банків за будь-яких ласих обставин до весни. Виконання обітниці затягнулося на два роки. Але позитив очевидний.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:15

  Перес де Куэльяр написав:
  ihorkyiv написав:У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви

Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.

*Відправлено з Чату


да все нормально он делал, кроме того, что понадеялся на конец августа и того, что еще до 28,50 можно было после августа зайти по 27,80-27,90. Просто терминология немного путает. По 28,03 он покупал доллар, но понадеялся на падающем рынке купить на оставшееся по 27,60 - вот это вот зря. Нельзя ждать милости от природы.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:20

  Перес де Куэльяр написав:
  ihorkyiv написав:У грі. У програшній. Влітку сидів з гривневими матрацом і наволочкою та планами вийти в долар у другій половині серпня. Міг встигнути купити у липні за 26.30, але поклався на традицію найнижчого курсу у серпні. Дочекався 28.50 і поступового зниження долара. Матрац розпродав за 28.03, сподіваючись спустошити наволочку за 27.60. Міг же на минулому тижні здати за 27.98 !!! Не склалося. Зустрічне питання: а ви передбачливіший і розумніший ?? Вдало покаталися на хвилі ?? Продовжуючи відповідь, очеви

Судячи як Ви описали вашi «маневри» I як часто Ви згаду€те «Оленiв» , тягнете на нагороду «Олень Року» яку ми обговорювали кiнець сiчня-лютий поточного 18-го . Дам Вам пораду читайте фiн. ресурси , тут все напишуть I розжують, коли купляти , а коли час здавати валюту.

*Відправлено з Чату

Олень - це той, хто "встиг" купити не так давно за 28.50 (з подальшим падінням до 27.90) і "зараз" стоїть у черзі за доларом по 29.00. А я - невинне оленятко, жертва непередбачуваних обставин. Щось ви скромно промовчали щодо власних оленячих походеньок !! Чи ви тільки поради роздаєте ??
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:20

Re: Валютный рынок в контексте

28.11.2018 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 2 714,2 млн. грн.

по данным министерства финансов, за январь-октябрь дефицит общего фонда госбюджета составил 10,5 млрд грн.
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