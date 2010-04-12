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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69476948694969506951>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:47

  Tolevas написав:
  freeze написав:asti

Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение.
Сотрите. :twisted:


Кто ж его посадит? Он же памтятник (зачеркнуто) ольгинец!


Не местный что-ли? Тогда понятно, тут бы и модераторам тогда все эту дискуссию стереть, чтобы у портала проблем не было.
Шутки кончились, одно дело критиковать власть или цены, другое дело - затрагивать вопросы территориальной целостности.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:48

  freeze написав:
Не местный что-ли? Тогда понятно, тут бы и модераторам тогда все эту дискуссию стереть, чтобы у портала проблем не было.


ну я не утверждаю, может и местный, просто коммент в их стиле
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:50

  asti написав:
  freeze написав:asti
Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение.
Сотрите. :twisted:
Я живу в регионе где нет ВП. А за что сесть? Я голосовал за Порошенко в 14-м и считаю его, в общем, хорошим Президентом. Но неприязненное отношение к нему Путина (ставшее уже притчей во языцех) может нам всем навредить. Порошенко в последнее время все время пытается брать Вову 'на слабо' - НАТО, Томас, корабли... Разве я не прав?

Уймись,уб-людок
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 18:57

  asti написав:
  freeze написав:asti
Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение.
Сотрите. :twisted:
Я живу в регионе где нет ВП. А за что сесть? Я голосовал за Порошенко в 14-м и считаю его, в общем, хорошим Президентом. Но неприязненное отношение к нему Путина (ставшее уже притчей во языцех) может нам всем навредить. Порошенко в последнее время все время пытается брать Вову 'на слабо' - НАТО, Томас, корабли... Разве я не прав?


Вы уже "сели" за оффтопик.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:00

  Bayern написав: послушайте в сети полные радиопереговоры длинновато но волнительно

Ссылку можно?
токо не на шария = ***.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:10

Re: Валютный рынок в контексте

куда это доллар полетел, что случилось, что там уже нарассказывали?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:15

Re: Валютный рынок в контексте

Предлагаю гражданам паникерам заглянуть в эту минуту на мировой форекс.
Падение доллара США к евро составило примерно 0,7% менее чем за 10 минут.
К новозеландцу и австралу 1,2%
Как Вам такая волатильность?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 28 лис, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:15

Что-то Дж Пауэлл не то сказал про доллар. Одномоментно уронив индекс USDX ...
Сменил ориентацию с "ястреба" на голубя"?

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:16

  edgar_po написав:куда это доллар полетел, что случилось, что там уже нарассказывали?


Глава ФРС держит речь с 19.00 Киева.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:17

  vovan_prm написав:Предлагаю гражданам паникерам заглянуть в эту минуту на мировой форекс.
Падение доллара США к евро составило примерно 7% менее чем за 10 минут.
Как Вам такая волатильность?

У вас там кальян по ходу сильно крепко заряжен и наверное не табаком :mrgreen:
somilitark
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