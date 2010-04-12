Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение. Сотрите.
Кто ж его посадит? Он же памтятник (зачеркнуто) ольгинец!
Не местный что-ли? Тогда понятно, тут бы и модераторам тогда все эту дискуссию стереть, чтобы у портала проблем не было. Шутки кончились, одно дело критиковать власть или цены, другое дело - затрагивать вопросы территориальной целостности.
freeze написав:asti Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение. Сотрите.
Я живу в регионе где нет ВП. А за что сесть? Я голосовал за Порошенко в 14-м и считаю его, в общем, хорошим Президентом. Но неприязненное отношение к нему Путина (ставшее уже притчей во языцех) может нам всем навредить. Порошенко в последнее время все время пытается брать Вову 'на слабо' - НАТО, Томас, корабли... Разве я не прав?
freeze написав:asti Вы похоже с ума сошли. За такие вещи и сесть можно, тем более сейчас военное положение. Сотрите.
Я живу в регионе где нет ВП. А за что сесть? Я голосовал за Порошенко в 14-м и считаю его, в общем, хорошим Президентом. Но неприязненное отношение к нему Путина (ставшее уже притчей во языцех) может нам всем навредить. Порошенко в последнее время все время пытается брать Вову 'на слабо' - НАТО, Томас, корабли... Разве я не прав?
Предлагаю гражданам паникерам заглянуть в эту минуту на мировой форекс. Падение доллара США к евро составило примерно 0,7% менее чем за 10 минут. К новозеландцу и австралу 1,2% Как Вам такая волатильность?
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 28 лис, 2018 19:19, всього редагувалось 2 разів.