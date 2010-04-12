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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 695169526953695469556956>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:30

  Den написав:
  zzzzzz написав:
  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..


Кратковременно это улучшит торговый баланс.
Кратковременно это как раз и создаст спрос на евро и долар что бы оплатить счета %) и недополученные инвестиции тоже сделают своё дело ... + думаю даже выводить всю прибыль под 0 начнут...



1. Можно подумать импортеры держат на счетах много гривны. Думаю у них преобладает валюта.
2.На склад перестанут работать, будут сокращать складские запасы.
3. Валютные кредиты импортерам никто не отменял.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:31

мне интересно, а кто здесь из форума в эти дни вытащил из под подушки свои у.е и пошёл, как внутренний инвестор в банк открывать хотя бы 3-х мес. депозит для развития экономики украины??? :shock:
а теперь др. вопрос, а что сейчас будут делать заруб инвесторы - вкладывать свои бабки в экономику украины или думать как их вытащить из украины, кто уже вложился?? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:31

  Tolevas написав:
  tea написав:Ось і перші наслідки воєнного положення в 10 областях.
Матч "Ворскла" - "Арсенал"(Лондон) переноситься з Полтави в Київ.
Також під загрозою вирішальний матч ЛЧ "Шахтар" - "Ліон",який би мав відбутись 12 грудня в Малій Кондопогі.
Сумно,б*** (с) :( :( :( :(

Обе команды играют не на своем поле, какая разница где.

Полтава чекала матч такого рівня всі 27 років незалежності.Ви просто не уявляєте - який ажіотаж до матчу був в Полтаві.Ніякий стадіон для "Ворскли" не є таким рідним,як свій.
А для "Шахтаря" арена стадіона "Металіст" вже стала майже рідною.На свій стадіон "Шахтар" повернеться років через ...надцять.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:33

Сегодня компенсировали НДС на 2 714,2 млн грн

Всего с начала месяца повернуто - 13,5 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:34

  Den написав:tea В Киев можешь ехать обещаю дать безплатно хату на сутки ...

Денисе - дякую за пропозицію,але в Київ не планую.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:35

ihorkyiv
ihorkyiv Олень - це той, хто "встиг" купити не так давно за 28.50 (з подальшим падінням до 27.90) і "зараз" стоїть у черзі за доларом по 29.00. А я - невинне оленятко, жертва непередбачуваних обставин. Щось ви скромно промовчали щодо власних оленячих походеньок !! Чи ви тільки поради роздаєте ??


Перес де Куэльяр Доброго дня , годину тому вiддав валютчику трохи по 28.80 , черг не було ,на прохання по 29 вiдмовив . говорить продати нiкому. Гривня € , далI слiдкую.
Вчера в 12:12


Перес де Куэльяр
Пн 02 июл, 2018 13:20
Взяв трохи по 26/20 годину тому.

*Відправлено з Чату


Перес де Куэльяр
Пт 22 июн, 2018 13:48
Доброго дня панове. Вiдкупив частину по 26/20 ,перед цим 26/13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36

  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..

Залишається сподіватись,що Порошенко достроково відмінить воєнний стан.В нього такі повноваження є.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:36

  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:41

  tea написав:
  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..

Залишається сподіватись,що Порошенко достроково відмінить воєнний стан.В нього такі повноваження є.


Не отменит. Мотивировать нечем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:41

  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
Den
 
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