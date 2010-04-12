Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
тогда мы с проверкой идем к вам)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 28 лис, 2018 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить ?
Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить ?