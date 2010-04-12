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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69526953695469556956>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:44

  zzzzzz написав:
  tea написав:
  Den написав:Все наши зарубежные друзья-европейцы - теперь требуют предоплату за поставку товара %) Поляки все брони отменили - передумали ехать ... а ведь хотели инвестиций привезти ..

Залишається сподіватись,що Порошенко достроково відмінить воєнний стан.В нього такі повноваження є.


Не отменит. Мотивировать нечем.

Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.
Ви ж бачите - як це сказується на співробітництві з західними партнерами.Думаю,що така ситуація не тільки в Дена.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:47

  Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

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Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....


тогда мы с проверкой идем к вам))) :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 28 лис, 2018 20:48, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:48

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Був один батон,тепер купа рюкзакив
Gumanoid
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:49

  pesikot написав:
  Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

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А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить ?
Den
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:50

  Den написав:1500 $ малым за школу....


вы так и не послушались совета, насыпали троллям целую миску еды, им теперь на неделю хватит
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:53

ночные курсы по Харькову 28,4 - 28,75.
Там, где работают по дневным по-прежнему 28,5 - 28,6.
Пока стабилизец.
МБ бы развернуть.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:54

  Den написав:
  pesikot написав:
  Den написав:1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

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А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить ?

Ваш ІПН ?
Vadim V
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Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:58

  tea написав:Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.


Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.
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