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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:02
Bayern написав: tea написав:
Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.
Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.
Верно.
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:04
swan forever написав: Den написав:somilitark
Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
Вибачте за моє нескромне питання
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:04
Moneta написав:
Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?
до 10-ки,надо же гасить панику и дикий ажиотаж
Это инфа от ДС.
Говорят добрые люди,что намного больше слил,думаю всё правильно сделал,потом откупит по 28 взад,у тех,кто в потном кулачке брал по 28.70 и выше
Востаннє редагувалось somilitark
в Сер 28 лис, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:09
zzzzzz написав: Bayern написав: tea написав:
Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.
Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.
Верно.
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.
Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))
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сірий
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:13
1-ОР и так заточены, что пи....дец. А они все учения устраивают.Нет слов. ур**.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:15
сірий написав: zzzzzz написав:
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.
Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))
Сейчас нас за эти дискуссии накажут ))
П.С. Варианты есть всегда, но в том то и разница между диктатурой и демократией. А еще денег очень хочется получить до выборов, а там дяди умные и строгие , могут по шапке надавать и чуть-чуть зарубежных активов арестовать.
Живите своим умом!
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:15
Moneta написав:
Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?
прошел слух по "Минфину":"НБУ многократно выходил в «анонимном» формате с продажей доллара в пределах: вначале — по 28,25 гривен, затем — по 28,27 гривен и в конце торгов — по 28,29 гривен для стабилизации ситуации. Продал всего не менее 50 млн долларов, но пока общего тренда на девальвацию гривны побороть не смог;"
Востаннє редагувалось greenback1996
в Сер 28 лис, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:16
Den написав:
А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить
?
Не припомню, чтобы мы переходили на вы, ну то такэ.
Я и на форуме торчу, и налоги плачУ
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:16
сірий написав:
Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))
А раненые моряки ?, у них огнестрельные ранения или ранения от разорвавшихся резинок для стяжки "котлет" ?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:23
somilitark написав:
Импорт умирает,очень скоро НБУ опять станет на чистую покупку и будет весной чухать репу,куда провалить курс:под 26 или под 27?
Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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