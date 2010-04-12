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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6953695469556956>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:02

  Bayern написав:
  tea написав:Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.


Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.


Верно.
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:04

  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання :oops:
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:04

  Moneta написав:Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?

до 10-ки,надо же гасить панику и дикий ажиотаж :mrgreen:
Это инфа от ДС.
Говорят добрые люди,что намного больше слил,думаю всё правильно сделал,потом откупит по 28 взад,у тех,кто в потном кулачке брал по 28.70 и выше :P
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 28 лис, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:09

  zzzzzz написав:
  Bayern написав:
  tea написав:Якщо не буде продовження Азовської кризи,то через тиждень можна спокійно відміняти.


Прямо как дети причем здесь Азов,как может мужчина через неделю признать что он не прав и проявить слабость.


Верно.
Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.

Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:13

Re: Валютный рынок в контексте

1-ОР и так заточены, что пи....дец. А они все учения устраивают.Нет слов. ур**.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:15

  сірий написав:
  zzzzzz написав:Чай - дело в рейтингах. Отменить ВП через неделю это означает расписаться в собственном непрофесионализме.

Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))


Сейчас нас за эти дискуссии накажут ))
П.С. Варианты есть всегда, но в том то и разница между диктатурой и демократией. А еще денег очень хочется получить до выборов, а там дяди умные и строгие , могут по шапке надавать и чуть-чуть зарубежных активов арестовать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:15

  Moneta написав:Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?

прошел слух по "Минфину":"НБУ многократно выходил в «анонимном» формате с продажей доллара в пределах: вначале — по 28,25 гривен, затем — по 28,27 гривен и в конце торгов — по 28,29 гривен для стабилизации ситуации. Продал всего не менее 50 млн долларов, но пока общего тренда на девальвацию гривны побороть не смог;" :shock: :shock:
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 28 лис, 2018 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:16

  Den написав:А ты тоже почитай я никогда не скрывал чем занимаюсь и что трачу и с чего и сколько плачу налогов , а ты кроме писеть на форуме налоги платить ?

Не припомню, чтобы мы переходили на вы, ну то такэ.
Я и на форуме торчу, и налоги плачУ :)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:16

  сірий написав:Надолго ли у шеколадного хватит историй, что под границей стоит (или может не стоит)))

А раненые моряки ?, у них огнестрельные ранения или ранения от разорвавшихся резинок для стяжки "котлет" ?
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:23

  somilitark написав:Импорт умирает,очень скоро НБУ опять станет на чистую покупку и будет весной чухать репу,куда провалить курс:под 26 или под 27?

Импорт чувствует себя всё лучше, т.к. товары местного производства стремительно дорожают из-за "минималки", "коммуналки", топлива" и "вот это вот всё".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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