|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:25
ну слух слухом, но в НБУ сейчас, видимо, "радостное настроение", так хорошо стабилизировали ситуацию и на тебе, опять пожар тушить
-
Tolevas
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 06.03.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:25
Перес де Куэльяр написав:ihorkyiv
ihorkyiv Олень - це той, хто "встиг" купити не так давно за 28.50 (з подальшим падінням до 27.90) і "зараз" стоїть у черзі за доларом по 29.00. А я - невинне оленятко, жертва непередбачуваних обставин. Щось ви скромно промовчали щодо власних оленячих походеньок !! Чи ви тільки поради роздаєте ??
Перес де Куэльяр Доброго дня , годину тому вiддав валютчику трохи по 28.80 , черг не було ,на прохання по 29 вiдмовив . говорить продати нiкому. Гривня € , далI слiдкую.
Вчера в 12:12
Перес де Куэльяр
Пн 02 июл, 2018 13:20
Взяв трохи по 26/20 годину тому.
*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Пт 22 июн, 2018 13:48
Доброго дня панове. Вiдкупив частину по 26/20 ,перед цим 26/13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.
*Відправлено з Чату
Дякую за відповідь. Треба буде прислуховуватися до вашої експертної думки. Як вам вдавалося не перечепитися і завчасно соломки підстелити ?? Питання риторичне. Розумію, що, на відміну від мене, "жаба" - не ваш друг. Системно купуєте долар за фактом надходження вільної гривні. Успіхів.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:28
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29268
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2870 раз.
- Подякували: 4758 раз.
-
- Профіль
-
9
2
1
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:28
Den написав: swan forever написав: Den написав:somilitark
Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....
в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5388
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:30
Позитивчик написав: swan forever написав: Den написав:somilitark
Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))
200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
Вибачте за моє нескромне питання
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?
ви впевнені? на що це Вам?)))
взуття
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 409
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13813
|1574215
|
|
|6507
|1375274
|
|
|159
|247367
|
|