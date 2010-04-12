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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6953695469556956

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 947
1. Нет сбережений в валюте
10%
94
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
604
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:25

  greenback1996 написав:
  Moneta написав:Сколько НБУ сегодня слил интервенциями?

прошел слух по "Минфину":"НБУ многократно выходил в «анонимном» формате с продажей доллара в пределах: вначале — по 28,25 гривен, затем — по 28,27 гривен и в конце торгов — по 28,29 гривен для стабилизации ситуации. Продал всего не менее 50 млн долларов, но пока общего тренда на девальвацию гривны побороть не смог;" :shock: :shock:


ну слух слухом, но в НБУ сейчас, видимо, "радостное настроение", так хорошо стабилизировали ситуацию и на тебе, опять пожар тушить
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:25

  Перес де Куэльяр написав:ihorkyiv
ihorkyiv Олень - це той, хто "встиг" купити не так давно за 28.50 (з подальшим падінням до 27.90) і "зараз" стоїть у черзі за доларом по 29.00. А я - невинне оленятко, жертва непередбачуваних обставин. Щось ви скромно промовчали щодо власних оленячих походеньок !! Чи ви тільки поради роздаєте ??


Перес де Куэльяр Доброго дня , годину тому вiддав валютчику трохи по 28.80 , черг не було ,на прохання по 29 вiдмовив . говорить продати нiкому. Гривня € , далI слiдкую.
Вчера в 12:12


Перес де Куэльяр
Пн 02 июл, 2018 13:20
Взяв трохи по 26/20 годину тому.

*Відправлено з Чату


Перес де Куэльяр
Пт 22 июн, 2018 13:48
Доброго дня панове. Вiдкупив частину по 26/20 ,перед цим 26/13.Гривня заходить кожного мiсяця , гадаю треба вiдбиратись.

*Відправлено з Чату

Дякую за відповідь. Треба буде прислуховуватися до вашої експертної думки. Як вам вдавалося не перечепитися і завчасно соломки підстелити ?? Питання риторичне. Розумію, що, на відміну від мене, "жаба" - не ваш друг. Системно купуєте долар за фактом надходження вільної гривні. Успіхів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:28

Вот такой военный стан по одесски

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:28

  Den написав:
  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?
1500 $ малым за школу 1000$- на хавчик 1000- на шмотки (я жена и 2-е малых) 1000$ -на всякие посиделки и отдых ... 1000 (типа рассрочка) - на машину (меняю каждые 5-ть лет).. 700 у.е (отопление свет бенз) ну и по мелочам ....

в эту схему - 1000 (типа рассрочка) не вписывается...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:30

  Позитивчик написав:
  swan forever написав:
  Den написав:somilitark Никогда тебе не отвечаю но почитай выше ... И таки да такие как я ОЛЕНИ покупают и по 28 и 28.5 и 29 и таки есть на шо покупать ,а ты тока сидиш и мас..еш на свой депо ... (ещё и наверно в пределах 200,000 что на сегодняшний день вообще не деньги - в границах трат за месяц(по крайней мере моих))

200 штук в месяц на личные расходы?
круто... при моих оборотах по лимону в месяц я обхожусь штукарём евро максимум. Шо ж Вы едите такое?

Вибачте за моє нескромне питання :oops:
Чим Ден займається, тут всі знають, а чим займаєтесь Ви, при мільйонному оберті в місяць?

ви впевнені? на що це Вам?)))
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swan forever
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